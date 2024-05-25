Было попадание авиационным боеприпасом УМПБ Д-30 по торговому центру. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Какие масштабы последствий в результате удара по ТЦ

Дмитрий Чубенко рассказал, что в результате взрыва произошел сильный пожар. В торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.

Из-за этого возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, вероятно количество погибших и раненых будет увеличиваться,

– рассказал он.

То есть с самого взрыва пострадали люди, есть погибшие, в том числе и пожар усилил последствия этого военного преступления. По его словам, сейчас готовятся к очень серьезным последствиям.

По предварительным данным, уже сейчас сотрудниками ГСЧС происходит тушение пожара, изнутри извлечены два тела, один из них является сотрудником ТЦ. В то же время, правоохранители изъяли серверы с камер наблюдения.

Спикер Харьковской городской прокуратуры подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы выяснить, какое количество людей находилось внутри. Он отметил, что из-за пожара тела погибших могут быть сильно изуродованы.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.