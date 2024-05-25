Около 16:06 в Харькове прогремел взрыв. Через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании по гражданской торговой инфраструктуре. Как оказалось, оккупанты целенаправленно ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр".

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Сбросили бомбы прямо на ТЦ

По словам чиновника, россияне попали двумя управляемыми авиабомбами в торговый центр. В результате прилета возник пожар на 15 000 квадратных метров. Предварительно, два человека погибли. Еще 11 раненых.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, большое количество людей на данный момент считаются пропавшими без вести. Он уточнил, что удар наносился прямо по ТЦ, где было много людей. Речь идет о по меньшей мере 200 человек.

Супруги фотографы Влада и Константин Либеровы опубликовали жуткое видео с места прилета КАБов.

Пожар в "Эпицентре": видео Либеровы

Тем временем российские СМИ тоже публикуют кадры с места попадания бомб. Они не скрывают, что целью атаки был именно "Эпицентр", и цинично врут, что там якобы была размещена военная техника.