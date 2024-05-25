Об этом в 17:13 написал городской голова. Игорь Терехов рассказал, что уже известно, передает 24 Канал.

Обратите внимание Удар в гипермаркете в Харькове: по меньшей мере 2 погибших, есть много пропавших без вести

Оккупанты атаковали Центральный парк

Еще один удар только что пришелся по Центральному парку,
– сообщил мэр.

Терехов отметил, что информация о пострадавших и разрушений уточняется. Правоохранители зафиксировали попадание в парке в центре города.

Никто не пострадал,
написали в полиции в 17:40.

Добавили, что следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове: коротко главное

  • Около 16 часов российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков.
  • Оккупанты ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету.
  • По состоянию на 17 часов уже известно о 2 погибших. Еще 24 человека – пострадали.
  • Председатель ОВА заявил, что в середине могли находиться несколько сотен человек.
  • В результате обстрела вспыхнул пожар на 15 тысячах квадратных метров.
  • Игорь Терехов заявил, что есть большое количество людей, пропавших без вести.
  • Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку. Президент заявил: "Этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло".