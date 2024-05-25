Однако точное количество людей, которое находилось в торговом центре "Эпицентр" в Харькове на момент обстрела Россией, будут определять с помощью записей с видеокамер. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Десятки заявлений от родственников

Как сообщил представитель прокуратуры, в торговый центр, который находится на Салтовке, было попадание УМПБ Д-30. Дмитрий Чубенко отметил, что скорее всего количество погибших и пострадавших из-за очередного военного преступления российских захватчиков будет увеличиваться и в дальнейшем. Поэтому, соответствующие службы уже готовятся к серьезным последствиям.

По состоянию на эту минуту прокуроры изъяли серверы с камер наблюдения в торговом центре. Такие действия обусловлены необходимостью узнать, сколько же людей было внутри на момент попадания авиационного боеприпаса. По его словам, сейчас правоохранители получили уже не менее десяти заявлений от родственников людей, которые были внутри.

Пока что таких лиц считают пропавшими без вести.

Важно, что эти серверы с видеокамер помогут подсчитать, сколько людей было внутри, потому что из-за сильного пожара тела могут быть сильно изуродованы или от них вообще ничего не останется. Наличие видео будет подтверждением, что человек был там,

– подчеркнул Чубенко.

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