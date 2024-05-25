Однак точну кількість людей, яка перебувала у торговому центрі "Епіцентр" у Харкові на момент обстрілу Росією, будуть визначати за допомогою записів з відеокамер. Про це в етері телемарафону розповів речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубенко.

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Десятки заяв від родичів

Як повідомив речник прокуратури, в торговий центр, який знаходиться на Салтівці, було влучання УМПБ Д-30. Дмитро Чубенко зауважив, що радше за все кількість загиблих та постраждалих через черговий воєнний злочин російських загарбників буде збільшуватися й надалі. Тому, відповідні служби вже готуються до серйозних наслідків.

Станом на цю хвилину прокурори вилучили сервери з камер спостереження у торгівельному центрі. Такі дії зумовлені потребою дізнатися, скільки ж людей було всередині на момент влучання авіаційного боєприпасу. За його словами, наразі правоохоронці отримали вже щонайменше десять заяв від родичів людей, які були всередині.

Поки що таких осіб вважають зниклими безвісти.

Важливо, що ці сервери з відеокамер допоможуть підрахувати, скільки людей було всередині, бо через сильну пожежу тіла можуть бути сильно понівечені або від них взагалі нічого не залишиться. Наявність відео буде підтвердженням, що людина була там,

– наголосив Чубенко.

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