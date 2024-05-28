Россияне не прекращают обстреливать Харьков – взрывы в городе раздаются чуть ли не ежедневно.

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Взрывы в Харькове

Первую серию взрывов местные услышали в 16:35. Уже в 16:51 это стало известно о новой серии взрывов.

Впоследствии глава Харьковськой ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска ударили по населенному пункту в Харьковском районе.

Около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства,

– написал он.

По словам главы ОВА, предварительно – пострадавших нет.

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Оккупанты не прекращают террор Харьковщины