На днях в Одессе умерла маленькая Злата. Девочке не было еще и пяти лет, когда она попала под обстрел. Почти месяц врачи пытались спасти ее, но это не удалось. Осколок попал ребенку прямо в сердце.

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Что известно о взрывах в Одессе

О том, что в городе прогремел сильный взрыв, сообщили корреспонденты 24 Канала.

Угроза применения баллистического вооружения для южных областей из Крыма!

– написали Воздушные силы в 16:19.

И через несколько минут призвали одесситов пройти в укрытие, потому что была угроза баллистики именно для Одессы.

Мониторинговые каналы предупреждают о возможных повторных пусках ракет на город. Они предположили, что это мог быть ""Искандер-М", и призвали одесситов находиться в укрытиях до отбоя.

Информация от местных властей

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" – подчеркнул глава ОВА Олег Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также предупредил об угрозе повторных пусков.

Где сейчас тревога

На 16:40 28 мая карта тревог выглядит следующим образом.

Красные преимущественно южные и восточные регионы нашего государства. Пройдите в укрытие, если в вашей области объявлена тревога!