Среди жертв есть и Ирина и Мария Мироненко – семья волонтеров. Марии было 12 лет. Она с мамой оказалась под завалами.

Смотрите также Чудом не долетел: в "Эпицентре" в Харькове жертв могло быть гораздо больше

Что известно об Ирине Мироненко и ее дочери Марии

Ирина, ее муж и дочь оказывали помощь нуждающимся, помогая при гуманитарном штабе прихода Святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в Харькове. Даже 12-летняя Мария помогла в отделе детского питания и гигиены,

– говорит Ангелина Чуприна, соприхожанка семьи.

Ирина Мироненко пела в церковном хоре, ходила на литургию почти каждый день. А еще была тихой опорой, ведь умела поддерживать. Ангелина Чуприна тоже хористка, но однажды не смогла запеть – душили слезы, потому что ждет мужа с фронта. Ирина молча обняла ее и держала чуть ли не всю литургию, продолжая петь за обоих.

Женщина работала главным бухгалтером харьковской компании "Стартерок" с 2020 года. Коллеги шокированы потерей. Они вспоминают Ирину как очень трудолюбивую, такую, которая "делала все и даже больше".

Муж Ирины работает в Благотворительном фонде "Каритас Харьков" в проекте по бесплатному восстановлению поврежденного обстрелами жилья в Харькове и Харьковской области. Сейчас он в больнице, ведь ранен в результате обстрела.

Еще осталась старшая 20-летняя дочь, двухлетняя внучка и мать. Старшая дочь приехала на место трагедии, когда родные перестали выходить на связь. Но она до сих пор не может поверить, что мамы и сестры больше нет.

Во время удара по типографии погибла мама военного и "кошачья мама"

Речь идет о машинистке Татьяне Храпиной. Ее сын на фронте, и женщина очень переживала за него. Также у нее остались пожилая мама и взрослая дочь.

Татьяна очень любила котов, всегда их подкармливала. А когда уходила на выходные, то оставляла еду для животных. Поэтому коллеги в шутку звали ее кошачьей мамой.

Таня была очень веселой, и мы все любили ее за этот смех. Она была очень добрая, работящая. Когда мы сдавали смену, то могли с ней часами разговаривать по телефону. Она была предана "Фактору", работала здесь много лет. Мы с ней работали на станке, сначала она меня учила, потом мы с ней были напарницами. Она очень любила своих детей, всегда волновалась за них,

– рассказала Светлана Афанасьева, сотрудница типографии.

Что делать, если близкие не выходят на связь после удара по "Эпицентру"

Сергей Болвинов заверил, что поисковая операция продолжается. Правоохранители продолжают идентифицировать погибших.

"Вернуть тела родным погибших сможем сразу, как завершатся поиски и опознания. Наши специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы все происходило настолько быстро, насколько это возможно", – написал он.

Важно! Те, кто сдавал образцы ДНК для опознания, могут узнать информацию о возможном совпадении образцов в Следственном управлении по телефону +380934943162.