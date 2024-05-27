Серед жертв є й Ірина та Марія Мироненки – родина волонтерів. Марії було 12 років. Вона з мамою опинилася під завалами.

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Що відомо про Ірину Мироненко та її доньку Марію

Ірина, її чоловік та донька надавали допомогу нужденним, допомагаючи при гуманітарному штабі парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові. Навіть 12-річна Марія допомогла у відділі дитячого харчування та гігієни,

– говорить Ангеліна Чуприна, співпарафіянка сім'ї.

Ірина Мироненко співала в церковному хорі, ходила на літургію майже щодня. А ще була тихою опорою, адже вміла підтримувати. Ангеліна Чуприна теж хористка, але одного разу не змогла заспівати – душили сльози, бо чекає на чоловіка з фронту. Ірина мовчки обійняла її і тримала ледь не всю літургію, продовжуючи співати за обох.

Жінка працювала головною бухгалтеркою харківської компанії "Стартерок" із 2020 року. Колеги шоковані втратою. Вони згадують Ірину як дуже працьовиту, таку, що "робила все і навіть більше".

Чоловік Ірини працює у Благодійному фонді "Карітас Харків" у проєкті з безплатного відновлення пошкодженого обстрілами житла у Харкові та Харківській області. Зараз він у лікарні, бо внаслідок обстрілу його поранено.

Іще залишилася старша 20-річна донька, дворічна онука і мати. Старша донька приїхала на місце трагедії, коли рідні перестали виходити на зв'язок. Але вона досі не може повірити, що мами та сестри більше немає.

Під час удару по друкарні загинула мама військового та "котяча мама"

Мова про друкарку Тетяну Храпіну. Її син на фронті, і жінка дуже переживала за нього. Також у неї залишилися мама похилого віку та доросла дочка.

Тетяна дуже любила котів, завжди їх підгодовувала. А коли йшла на вихідні, то залишала їжу для тварин. Тому колеги жартома кликали її котячою мамою.

Таня була дуже веселою, і ми всі любили її за цей сміх. Вона була дуже добра, роботяща. Коли ми здавали зміну, то могли з нею годинами розмовляти телефоном. Вона була віддана "Фактору", працювала тут багато років. Ми з нею працювали на верстаті, спочатку вона мене вчила, потім ми з нею були напарницями. Вона дуже любила своїх дітей, завжди хвилювалася за них,

– розповіла Світлана Афанасьєва, співробітниця друкарні.

Що робити, якщо близькі не виходять на зв'язок після удару по "Епіцентру"

Сергій Болвінов запевнив, що пошукова операція триває. Правоохоронці продовжують ідентифікувати загиблих.

"Повернути тіла рідним загиблих зможемо одразу, як завершаться пошуки та впізнання. Наші спеціалісти докладають максимальних зусиль, щоби все відбувалося настільки швидко, наскільки це можливо", – написав він.

Важливо! Ті, хто здавав зразки ДНК для упізнання, можуть дізнатися інформацію щодо можливого збігу зразків у Слідчому управлінні за номером +380934943162.