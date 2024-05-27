Внаслідок російської атаки Харкова загинули 17 людей, а постраждали ще 49. Варто зазначити, що аварійно-пошукові роботи досі тривають. Однак, жертв удару могло б бути ще більше.

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Нерозірваний боєприпас

За два дні після удару, 27 травня, прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас. Його знайшли за 80 метрів від "Епіцентру", по якому били росіяни.

Попередньо, це також був УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста,

– йдеться в повідомленні.

За словами прокуратури, все це свідчить про свідому тактику Росії, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок чергової терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!

Удар по "Епіцентру": коротко