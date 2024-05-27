В результате российской атаки Харькова погибли 17 человек, а пострадали еще 49. Стоит отметить, что аварийно-поисковые работы до сих пор продолжаются. Однако, жертв удара могло бы быть еще больше.

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Неразорвавшийся боеприпас

Через два дня после удара, 27 мая, прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Его нашли в 80 метрах от "Эпицентра", по которому били россияне.

Предварительно, это также был УМПБ Д-30. Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков.

Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города,

– говорится в сообщении.

По словам прокуратуры, все это свидетельствует о сознательной тактике России, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате очередной террористической атаки России. Вечная память!

Удар по "Эпицентру": коротко