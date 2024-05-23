29 апреля россияне ударили по Одессе баллистикой. Оккупанты нанесли коварный удар по рекреационной зоне вечером – как раз тогда, когда гуляли люди. К счастью, рядом был Игорь Нахаба, который только что прошел курс по остановке кровотечений. Парень сам был ранен, но смог спасти нескольких человек.

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Что известно о гибели ребенка в Одессе

Ужасная новость... Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года,

– написал Труханов.

Он отметил: медики делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. За Злату молилась вся Одесса. Но, к сожалению, ее травмы были очень тяжелыми.

"Мои самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы... Россия – страна-террорист", – подытожил мэр Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил детали.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего... Выражаю искренние соболезнования семье. Нет ничего страшнее смерти ребенка", – сказано в его сообщении.

Редакция 24 Канала также выражает свои соболезнования всем близким Златы. Вечная память!

Коротко об обстреле Одессы 29 апреля

Оккупанты били "Искандером" с кассетной частью. Это было сделано специально, чтобы поразить как можно больше людей. Конечно, это – военное преступление.

Враг умышленно выбрал место и время, когда одесситы гуляли сами и выгуливали любимцев. Сеть облетело фото, где девушка обнимает погибшую собаку.

Также ударили по "замку Гарри Поттера" – так называют дворец студентов Одесской юридической академии. Он расположен на берегу моря и действительно похож на замок. Украинцы буквально онлайн видели, как разрушается его крыша.

Был ранен Сергей Кивалов, бывший нардеп-регионал и президент вуза. В результате атаки погиб Борис Васильев – проректор по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Международного гуманитарного университета. В целом тогда погибли семь человек.