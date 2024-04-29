Из-за атаки по городу был ранен Сергей Кивалов – бывший нардеп от "Партии регионов" долгое время возглавляет Одесскую юридическую академию (ОЮА). Он является академиком Национальной академии правовых наук Украины и президентом ОЮА. Собственно, враг ударил по зданию этого вуза, который расположен на побережье.

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Труханов обозвал оккупантов

Уроды, твари, нелюди, паскуды – я не знаю, как еще можно сказать. Одесса, люди гуляют у моря – а они стреляют, убивают. Вот так они, как они говорят своим гражданам, "защищают себя". Убивая людей, детей. У меня нет слов,

– сказал городской голова Одессы.

Из ролика заметно, что он порой сдерживается, чтобы не сказать еще жестче.

Труханов прокомментировал обстрел Одессы: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Также мэр Одессы высказался и о погибших горожанах.

"К сожалению, количество погибших увеличивается. Только что умерла молодая женщина, продолжается борьба за жизнь мужчины с тяжелыми ранениями", – сказал Труханов.

По его словам, личность мужчины еще не установили, он в реанимации. Еще продолжается обследование ребенка, ему 4,5 года.

В каком состоянии раненые

Два человека погибли еще до приезда медиков, у них были осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Десяти тяжелым пострадавшим оказали помощь, рассказал Владислав Крыжановский, заведующий подстанцией Одесской станции экстренной медицинской помощи.

Все пострадавшие – это гражданские. Они не успели пройти в укрытие, потому что были на открытой местности. Они бежали в укрытие. Зона поражения была очень большой, пострадавшие и погибшие были и на склоне у моря,

– сообщил медик.

Чем били по городу

Тип ракеты еще не установлен. Дмитрий Плетенчук заявил, что в боеприпасе была шрапнель.

"На стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дырки от шрапнелей. То есть это боеприпас, предназначенный для уничтожения живой силы. Рассчитан он на ведение боевых действий. Естественно, не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям", – сказал он.

Обратите внимание! СМИ распространяют страшные фото пожара во дворце студентов Одесской юракадемии. Там сгорела кровля. Дворец называют "замком Гарри Поттера" или "замком Кивалова", ведь он действительно похож на сказочное сооружение.