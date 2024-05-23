29 квітня росіяни вдарили по Одесі балістикою. Окупанти завдали підступний удар по рекреаційній зоні увечері – саме тоді, коли гуляли люди. На щастя, поруч був Ігор Нахаба, який щойно пройшов курс із зупинки кровотеч. Хлопець сам був поранений, але зміг урятувати кількох людей.

До теми Тв***, біля моря гуляють люди, а ці стріляють, – Труханов розніс окупантів після атаки по Одесі

Що відомо про загибель дитини в Одесі

Жахлива новина… Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки,

– написав Труханов.

Він зазначив: медики робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. За Злату молилася вся Одеса. Але, на жаль, її травми були дуже тяжкими.

"Мої найщиріші співчуття батькам та родині маленької Злати… Росія – країна-терорист", – підсумував мер Одеси.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер додав деталі.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього… Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини", – сказано в його повідомленні.

Редакція 24 Каналу також висловлює свої співчуття всім близьким Злати. Вічна пам'ять!

Коротко про обстріл Одеси 29 квітня

Окупанти били "Іскандером" з касетною частиною. Це було зроблено спеціально, щоб уразити якомога більше людей. Звісно ж, це воєнний злочин.

Ворог зумисне обрав місце і час, коли одесити гуляли самі та вигулювали улюбленців. Мережу облетіло фото, де дівчина обіймає загиблого собаку.

Також поцілили по "замку Гаррі Поттера" – так називають палац студентів Одеської юридичної академії. Він розташований на березі моря та справді схожий на замок. Українці буквально онлайн бачили, як руйнується його дах.

Було поранено Сергія Ківалова, колишнього нардепа-регіонала та президента вишу. Внаслідок атаки загинув Борис Васильєв – проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Міжнародного гуманітарного університету. Загалом тоді загинуло семеро людей.