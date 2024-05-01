Невероятной историей поделился в сети соучредитель фонда PULSE Федор Сердюк. Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько важно уметь оказывать домедицинскую помощь, передает 24 Канал.

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Получил ранение, но встал помогать другим

Одессит Игорь Нахаба спас жизнь раненого, который пострадал во время циничного вражеского удара 29 апреля. Мужчина также оказался под вражеской атакой и получил осколочное ранение в верхнюю часть бедра. Впрочем, он поднялся и начал оказывать помощь другим.

За день до страшного обстрела Игорь как раз прошел тренинг по тактической медицине, на котором учили оказывать домедицинскую помощь, в том числе – останавливать кровотечение.



Игорь Нахаба (крайний справа) на тренинге по тактической медицине за день до российского удара / Фото предоставлено 24 Каналу

В воскресенье наши инструкторы провели обучение по остановке кровотечений в Одессе, Игорь учился в этой группе. Меньше чем за 24 часа его навыки подверглись тяжелому испытанию, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, гулявшим у моря после обеда. Это – иллюстрация жестких и кровавых реалий, в которых мы живем. Это – яркий пример того, насколько важно учиться и учить оказывать первую помощь,

– подчеркнул Сердюк.



Игорь Нахаба спасал раненых и останавливал кровотечения после обстрела / Фото из фейсбука Федора Сердюка

Смертельный удар по Одессе 29 апреля: главное