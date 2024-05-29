Обстріл був здійснений близько 14:00. Унаслідок цієї російської атаки було поранено вісім місцевих мешканців.
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Прокуратура розпочала досудове розслідування
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у справі про сьогоднішній обстріл Лиману.
Як зазначає слідство, мешканці, які перебували в епіцентрі обстрілу, дістали поранення та контузії. Лікарі загалом надали медичну допомогу п’ятьом жінкам та трьом чоловікам. Постраждалим людям від 18 до 69 років.
Пошкоджено 3 двоповерхові будинки. Огляд місця події триває.
– пишуть у прокуратурі.
Спеціалісти також ще встановлюють тип застосованої російською армією зброї.
У Донецькій обласній військовій адміністрації вкотре закликали мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися.
Удари Росії по Донецькій області: останні новини
- У вівторок, 28 травня, Росія вдарила по приватному сектору міста Селидове двома авіабомбами. Рятувальники деблокували з-під завалів бабусю 73 років, а також фрагменти тіл, які можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років.
- Цього ж дня Росія завдала удару по Олексієво-Дружківці. Там було поранено 4-річну дитину та ще 6 дорослих. Під час атаки зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та церкви.
- Третій удар по Донеччині цього дня припав на місто Торецьк. Цей населений пункт Росія атакувала трьома авіабомбами, які скинула на житловий квартал центральної частини міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
- Під постійними атаками також перебуває Часів Яр на Краматорському напрямку. У Генштабі кажуть, що росіяни продовжують посилювати тиск на цей населений пункт та його околиці. ЗСУ протистоять атакам ворога.