Під час удару по Торецьку окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.

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Цинічний удар по Торецьку

Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.

Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі постраждалих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Остаточна кількість загиблих встановлюється.

Попередньо, російські війська застосували для атаки на населений пункт бомби КАБ-250.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни,

– додали в прокуратурі.

Росія продовжує терор українських міст