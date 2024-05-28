Во время удара по Торецку оккупанты попали по жилому кварталу в центральной части города.
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Циничный удар по Торецку
В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.
Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 63-летний местный житель и его жена. Ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
Сейчас пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Окончательное количество погибших устанавливается.
Предварительно, российские войска применили для атаки на населенный пункт бомбы КАБ-250.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны,
– добавили в прокуратуре.
Россия продолжает террор украинских городов
- Днем 28 мая в Харькове прозвучала серия взрывов. Российские войска ударили по населенному пункту в Харьковском районе и Киевскому району Харькова. По предварительным данным, для атак по Харькову и по Малоданиловской ОТГ враг применил УМПБ Д-30.
- 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по новому терминалу Запорожского аэропорта. Ракета попала в центральный зал аэропорта, технические помещения не пострадали. Между тем россияне радуются, что нанесли удар "по аэродрому".
- В субботу, 25 мая, около 16 часов дня россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове. Вражеские войска атаковали авиационными боеприпасами УМПБ Д-30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в момент атаки в гипермаркете "Эпицентр" было около 200 человек. Около 100 из них успело отреагировать на сигнал тревоги и спрятаться.