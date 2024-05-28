Во время удара по Торецку оккупанты попали по жилому кварталу в центральной части города.

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Циничный удар по Торецку

В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.

Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 63-летний местный житель и его жена. Ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Окончательное количество погибших устанавливается.

Предварительно, российские войска применили для атаки на населенный пункт бомбы КАБ-250.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны,

– добавили в прокуратуре.

Россия продолжает террор украинских городов