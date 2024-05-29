Обстрел был осуществлен около 14:00. В результате этой российской атаки были ранены восемь местных жителей.
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Прокуратура начала досудебное расследование
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по делу о сегодняшнем обстреле Лимана.
Как отмечает следствие, жители, которые находились в эпицентре обстрела, получили ранения и контузии. Врачи в целом оказали медицинскую помощь пяти женщинам и трем мужчинам. Пострадавшим людям от 18 до 69 лет.
Повреждены 3 двухэтажных дома. Осмотр места происшествия продолжается.
– пишут в прокуратуре.
Специалисты также еще устанавливают тип примененного российской армией оружия.
У Донецкой областной военной администрации в очередной раз призвали жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.
Удары России по Донецкой области: последние новости
- Во вторник, 28 мая, Россия ударила по частному сектору города Селидово двумя авиабомбами. Спасатели деблокировали из-под завалов бабушку 73 лет, а также фрагменты тел, которые могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет.
- В этот же день Россия нанесла удар по Алексеево-Дружковке. Там был ранен 4-летний ребенок и еще 6 взрослых. Во время атаки зафиксировали повреждения жилых домов, автомобилей и церкви.
- Третий удар по Донецкой области в этот день пришелся на город Торецк. Этот населенный пункт Россия атаковала тремя авиабомбами, которые сбросила на жилой квартал центральной части города. В результате атаки погибли два человека.
- Под постоянными атаками также находится Часов Яр на Краматорском направлении. В Генштабе говорят, что россияне продолжают усиливать давление на этот населенный пункт и его окрестности. ВСУ противостоят атакам врага.