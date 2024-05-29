Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Офис генерального прокурора Украины.

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Враг ударил поздно вечером

28 мая в 21:30 российские войска нанесли удар по частному сектору города Селидово. Предварительно, двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН.

В прокуратуре отметили, что под завалами разбомбленного дома оказалась, вероятно, целая семья.

"Бабушку 73 лет деблокировали спасатели. У женщины множественные ранения и сотрясение головного мозга. Также в ходе поисково-спасательной операции найдены фрагменты тел". – говорится в сообщении.

По предварительным данным, они могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет., уточняют, что идентификация останков продолжается.

Под завалами нашли тело подростка

Руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в свою очередь подтвердил, что сразу после удара было известно, что погиб 53-летний мужчина и получила ранения 70-летняя женщина. Впрочем уже во время разбора завалов было найдено еще одно тело.

"Сегодня в ходе поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", – сообщил Филашкин.

Последствия удара по Селидовому / Фото Офиса генпрокурора

Подробнее об ударе

Всего в результате удара в городе повреждены 10 домов и магазин.

Начальник ОГА добавил, что все пострадавшие семьи получили наборы для экстренного ремонта. Ликвидация последствий атаки продолжается.