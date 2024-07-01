Пітер Фуше спершу волонтерив

Про загибель захисника повідомили у благодійному фонді Project Konstantin. Приїхав чоловік до України ще у 2022 році, але як волонтер: брав участь у створенні польового шпиталю у Броварах, а згодом пройшов медичні тренінги та доєднався до тероборони.

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Пітер Фуше також був співзасновником благодійного фонду Project Konstantin, названий на честь загиблого під час боїв за Херсон побратима.

Фонд забезпечує евакуацію поранених солдатів, надає військовослужбовцям транспортні засоби та інше необхідне спорядження, а також проводить медичні тренінги.

З початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ

У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу та доєднався до ЗСУ як бойовий медик.

У квітні до військового приїздила 87-річна мати з Південної Африки. До цього вони не бачилися 2 роки.

"Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільних з найнебезпечніших прифронтових міст, а також доставляв гуманітарну допомог", – написали у благодійному фонді.

Там наголоисили, що "хоробрість і самовідданість Піта назавжди будуть закарбовані в серцях".

Військовий хотів захистити дітей

У Пітера залишилася 15-річна донька Нікола. За словами захисника, саме заради неї він вирушив до України.

"Я люблю тебе і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, – ні. Їм потрібен захист", – сказав Пітер доньці перед від’їздом.