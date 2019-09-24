Трамп про скандальну розмову з Зеленським: Сподіваюсь, ви її побачите

Напередодні історичної зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні не стихає український скандал. Пристрасті вирують довкола телефонної розмови цих двох лідерів, яка відбувалась раніше. У США закликають очільника Білого дому її оприлюднити. Той у притаманній йому манері відповідає неоднозначно.

Так, Трамп вкотре повторює: розмова була хорошою. Про це інформує "Голос Америки".

Це була дуже хороша розмова. Сподіваюсь, ви її побачите. Може, побачите, а може – ні. Залежно від того, що ми захочемо зробити,

– заявив американський лідер.

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Над оприлюдненням розмови наразі серйозно думають у Білому домі, пише CNN. Щоправда, категорично проти цього виступають держсекретар США Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучин. На їх думку, це може стати серйозним і небезпечним прецедентом, після якого Конгрес вимагатиме публікацій інших розмов Трампа. В тому числі, ймовірно, йдеться і про розмову з Путіним.

Сам же Трамп так пояснює складність оприлюднення розмови з Зеленським:

Проблема в тому, що в розмові з лідером іноземної держави варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити. Те саме стосується американського президента. Потрібно, щоб вони могли висловитись без того, щоб кожне їхнє слово було оприлюдненим на весь світ.

Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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