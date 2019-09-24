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      Трамп заперечив тиск на Зеленського, однак припустив, що це варто було зробити

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп вже вкотре заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не розслідуватиме справу проти сина кандидата у президенти США Джо Байдена.

      Очільник Білого дому розповів про це на полях Генасамблеї ООН, повідомляє The Hill.

      Читайте також: Володимир Зеленський прибув до США для участі у Генасамблеї ООН

      Разом з тим Трамп зауважив, що, враховуючи ту кількість грошей, яку Сполучені Штати надають Україні, хочеться побачити, що це буде не корумпована країна. Він також припустив, що можливо йому все ж варто було тиснути на Україну.

      Я не здійснював ніякого тиску. Я міг би. Я думаю, що, можливо, було б добре, якби я це зробив. Але я цього не робив,
      – сказав Трамп.

      Раніше американський президент у Нью-Йорку розповів про подробиці телефонних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що основна увага розмови стосувалася питання подолання корупції.

      Український скандал у Вашингтоні: Помпео заговорив про оборонну підтримку для України

      Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Скандал
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