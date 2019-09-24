Трамп заперечив тиск на Зеленського, однак припустив, що це варто було зробити

Американський президент Дональд Трамп вже вкотре заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не розслідуватиме справу проти сина кандидата у президенти США Джо Байдена.

Очільник Білого дому розповів про це на полях Генасамблеї ООН, повідомляє The Hill.

Читайте також: Володимир Зеленський прибув до США для участі у Генасамблеї ООН

Разом з тим Трамп зауважив, що, враховуючи ту кількість грошей, яку Сполучені Штати надають Україні, хочеться побачити, що це буде не корумпована країна. Він також припустив, що можливо йому все ж варто було тиснути на Україну.

Я не здійснював ніякого тиску. Я міг би. Я думаю, що, можливо, було б добре, якби я це зробив. Але я цього не робив,

– сказав Трамп.

Раніше американський президент у Нью-Йорку розповів про подробиці телефонних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що основна увага розмови стосувалася питання подолання корупції.

Український скандал у Вашингтоні : Помпео заговорив про оборонну підтримку для України

Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".