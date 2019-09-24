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      Трамп отрицает давление на Зеленского, однако предположил, что это стоило сделать

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

      Глава Белого дома рассказал об этом на полях Генассамблеи ООН, сообщает The Hill.

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      Вместе с тем Трамп заметил, что, учитывая то количество денег, которое Соединенные Штаты предоставляют Украине, хочется увидеть, что это будет не коррумпированная страна. Он также предположил, что возможно ему все же стоило давить на Украину.

      Я не совершал никакого давления. Я мог бы. Я думаю, что, возможно, было бы хорошо, если бы я это сделал. Но я этого не делал,
      – сказал Трамп.

      Ранее американский президент в Нью-Йорке рассказал о подробностях телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что основное внимание разговора касалось вопроса преодоления коррупции.

      Украинский скандал в Вашингтоне: Помпео заговорил об оборонной поддержке для Украины

      Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за донесения американского разведчика, которое касалось разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, котораяый до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Скандал Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости Украины Новости политики
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