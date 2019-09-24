Трамп о скандальном разговоре с Зеленским: Надеюсь, вы ее увидите

Накануне исторической встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне не стихает украинский скандал. Страсти бушуют вокруг телефонного разговора этих двух лидеров, который проходил раньше. В США призывают главу Белого дома его обнародовать. Тот в присущей ему манере отвечает неоднозначно.

Так, Трамп в очередной раз повторяет: разговор был хорошим. Об этом информирует "Голос Америки".

Это был очень хороший разговор. Надеюсь, вы его увидите. Может, увидите, а может – нет. В зависимости от того, что мы захотим сделать,

– заявил американский лидер.

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Над обнародованием разговора сейчас серьезно думают в Белом доме, пишет CNN. Правда, категорически против этого выступают госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин. По их мнению, это может стать серьезным и опасным прецедентом, после которого Конгресс потребует публикаций других разговоров Трампа. В том числе, вероятно, речь идет и о разговоре с Путиным.

Сам же Трамп так объясняет сложность обнародования разговора с Зеленским:

Проблема в том, что в разговоре с лидером иностранного государства стоит, чтобы лидер не имел ощущения, что он не может свободно говорить. То же самое касается американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться без того, чтобы каждое их слово было обнародованным на весь мир.

Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которая до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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