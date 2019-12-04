Скандальный доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающихся Украины

Мы выбрали самое главное из 300 страниц доклада Комитета по разведке Конгресса США, который касается импичмента президента США Дональда Трампа. Основной лейтмотив документа – временно задержанная военная помощь была обещана только в обмен на заявление президента Зеленского насчет расследования Джо Байдена и его сына.

Доклад обнаружил значительные злоупотребления властью и влиянием со стороны президента Соединенных Штатов и его узкого круга, а также – беспрецедентное давление на Украину и новоизбранного президента Владимира Зеленского.

24 канал собрал 10 главных изюминок документа:

В начале говорится о том, что "схема Трампа подрывала внешнюю политику США в отношении Украины и подрывала нашу национальную безопасность в пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его переизбранию". То есть, он поставил собственные интересы выше национальных;

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый Дом и предоставление ключевой военной помощи были завязаны на "услугу" от Украины – публичное расследование против ключевого противника Трампа – экс-вице-президента США Джо Байдена и признание теперь развенчанной теории, именно Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы президента США в 2016 году; Посол Сондланд говорил об этом вице-президенту США Майку Пенсу до встречи с лидером Украины;



Госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы администрации Майк Малвани и юрист Белого Дома Пэт Чиполлоне / photo: Getty Images

"Схема" продвигалась с ведома и согласования и.о. главы администрации Белого Дома Майка Малвани, экс-министра энергетики Рика Перри и Госсекретаря Майка Помпео; Малвани и Посол США в ЕС Гордон Сондланд напрямую связали получение помощи Украиной с проведением расследования в разговорах с президентом Зеленским; Майк Малвани мог играть центральную роль в попытке принуждения Украины запустить политическое расследование в обмен на 400 млн долл. помощи;

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Офицер армии США Александр Виндман, ответственный за Украину в Совете нацбезопасности США, во время инаугурации советовал президенту Зеленскому "держаться в стороне от американской политики", чтобы не нарушить двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе;



Переписка между Послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером, экс-спецпредставителем по вопросам Украины. Ключевая фраза "президент США действительно хочет получить результат" / photo: Getty Images

Прибыв в Киев, временный поверенный в делах Посольства США Билл Тейлор начал наблюдать "нерегулярный канал" связи с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, который все чаще замещал собой официальный канал с Вашингтоном. Помощники Джулиани – Игорь Фруман и Лев Парнас – помогали Джулиани с давлением на украинских официальных лиц по расследованию против Байдена, "Буризмы" и о вмешательстве Украины в выборы 2016 года; Также, эти лица пытались заставить Украину сменить руководство Нафтогаза в пользу людей, связанных с Джулиани. Главная цель – вмешательство Украины в выборы 2020 года; в сообщении в Госдеп от Билла Тейлора от 29 августа, говорится, что он не сможет и не будет "защищать подобную политику";

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Экс-министр энергетики США Рик Перри передал президенту Украины Зеленскому "документ со списком людей, которым он доверяет". В них украинский лидер "может просить совета по ключевым энергетическим вопросам Киева";



Уже бывший министр энергетики Рик Перри и президент США Дональд Трамп / photo: Getty Images

Ассистент Госсекретаря по консульским вопросам Дэвид Риш общался с Руди Джулиани, пытаясь получить визу для бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина; Также была встреча в Мадриде между Джулиани и Андреем Ермаком относительно визита Зеленского в Белый Дом;

Главы трех комитетов Конгресса отметили, что "если Украину заставляют выбирать между защитой от России без помощи со стороны США и использованием ее системы для кампании Трампа, это может означать потрясающее злоупотребление властью, хорошее дело для Москвы и предательство народного доверия "; Также Посол Тейлор написал Послу Сандленду, что "это безумие – задерживать военную помощь в обмен на помощь с политической кампанией. Русские любят такое" ;

"; Также Посол Тейлор написал Послу Сандленду, что ; На президента Украины Зеленского давили относительно официального объявления о начале расследования против Байдена и "Буризмы", но этого, как и интервью CNN, так и не произошло; Посол Сондланд сообщил президенту Зеленскому и его старшему помощнику Андрею Ермаку, что если президент не выступит публично, мы зайдем в тупик; со своей стороны, посол Тейлор назвал такое развитие событий "ночным кошмаром";

Президент Трамп и его окружение продолжают подталкивать Украину и другие государства ко вмешательству в избирательный процесс ради переизбрания и сейчас, давление продолжается.

Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко