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      В США опубликовали доклад об импичменте Трампа

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      В докладе об импичменте демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию / ft.com

      Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа. Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на пост президента.

      Президент принял участие в этом только для того, чтобы быть переизбранным. Таким образом он поставил собственные интересы выше интересов государства, говорится в докладе. Об этом сообщает издание Time.

      К слову: Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что скандал с Украиной завершен

      Кроме того, Дональда Трампа обвинили в том, что он стал первым президентом, который пытался препятствовать расследованию насчет импичмента.

      Доклад не содержит прямых рекомендаций насчет импичмента, а отмечает, что решение должен принимать Конгресс. Там также отмечается, что из отчета американский народ может увидеть для себя доказательства злоупотреблений Трампа.

      Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
      • К этой компании также имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все таки говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США
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