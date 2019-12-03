В США опубликовали доклад об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа. Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на пост президента.

Президент принял участие в этом только для того, чтобы быть переизбранным. Таким образом он поставил собственные интересы выше интересов государства, говорится в докладе. Об этом сообщает издание Time.

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Кроме того, Дональда Трампа обвинили в том, что он стал первым президентом, который пытался препятствовать расследованию насчет импичмента.

Доклад не содержит прямых рекомендаций насчет импичмента, а отмечает, что решение должен принимать Конгресс. Там также отмечается, что из отчета американский народ может увидеть для себя доказательства злоупотреблений Трампа.

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