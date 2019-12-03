В США опубликовали доклад об импичменте Трампа
Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа. Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на пост президента.
Президент принял участие в этом только для того, чтобы быть переизбранным. Таким образом он поставил собственные интересы выше интересов государства, говорится в докладе. Об этом сообщает издание Time.
К слову: Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что скандал с Украиной завершен
Кроме того, Дональда Трампа обвинили в том, что он стал первым президентом, который пытался препятствовать расследованию насчет импичмента.
Доклад не содержит прямых рекомендаций насчет импичмента, а отмечает, что решение должен принимать Конгресс. Там также отмечается, что из отчета американский народ может увидеть для себя доказательства злоупотреблений Трампа.
Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
- К этой компании также имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все таки говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.