У США опублікували доповідь щодо імпічменту Трампа
Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.
Президент взяв участь у цьому лише для того, щоб бути переобраним. У такий спосіб він поставив власні інтереси вище інтересів держави, мовиться у доповіді. Про це повідомляє видання Time.
До слова: Трамп подякував Зеленському та заявив, що скандал з Україною завершено
Крім того, Дональда Трампа звинуватили у тому, що він став першим президентом, який намагався перешкоджати розслідуванню щодо імпічменту.
Доповідь не містить прямих рекомендацій щодо імпічменту, а зазначає що рішення має приймати Конгрес. Там також зазначається, що зі звіту американський народ може побачити для себе докази зловживань Трампа.
Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
- До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.