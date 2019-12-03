У США опублікували доповідь щодо імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.

Президент взяв участь у цьому лише для того, щоб бути переобраним. У такий спосіб він поставив власні інтереси вище інтересів держави, мовиться у доповіді. Про це повідомляє видання Time.

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Крім того, Дональда Трампа звинуватили у тому, що він став першим президентом, який намагався перешкоджати розслідуванню щодо імпічменту.

Доповідь не містить прямих рекомендацій щодо імпічменту, а зазначає що рішення має приймати Конгрес. Там також зазначається, що зі звіту американський народ може побачити для себе докази зловживань Трампа.

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко