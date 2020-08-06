Прокуроры Нью-Йорка расследуют дело против компании Дональда Трампа относительно мошенничества. Республиканцы и приближенные к Трампу люди, конечно, все отрицают. Мы разобрались, что может угрожать президенту США.

Новые обвинения против Трампа? Не очень

О связях с другими женщинами – говорили еще в 2019 году. Тогда прокуратура Манхэттена присылала повестки в организацию Трампа и American Media Inc. по делу порноактрисы Шторме Дэниелс, актрисы и бывшей модели Playboy Карен Макдугал и президента, у которых якобы была связь много лет назад.

Читайте еще Использовал силу должности: в чем конкретно обвиняют Трампа

Другая история касается налоговых деклараций Трампа, которые он очень искусно скрывает от судей и прокуроров. И именно она сейчас является более актуальной, потому что Трамп еще 4 года назад обещал сделать их публичными, но до этого времени так и не сделал этого. Порвав, таким образом, с 10-летней практикой прошлых президентов. 24 канал разобрался в деталях.

Деньги за тишину Трамп им заплатил за молчание перед выборами 2016 года. По крайней мере Дэниелс была публично обвинена во лжи после того как ей заплатили 130 тысяч долларов через Майкла Коэна.

Офис прокурора Сайруса Г. Вэнс-младшего в судебных записях указал: Трамп должен вернуть свои личные и корпоративные налоговые документы за последние восемь лет. Прокуроры даже вызвали дать показания бухгалтерскую компанию Трампа Mazars USA. Защита Трампа попросила суд признать повестки недействительными. "Бесспорные утверждения в предыдущих судебных документах и в некоторых новостях о деловых практиках господина Трампа показали, что офис имеет широкую правовую основу для повестки в суд", – ответили в прокуратуре. И добавили: "Преступные действия в Организации Трампа, возможно, носили затяжной и масштабный характер".

На самом деле, речь о двух делах, но теперь их могут объединить в одно / Коллаж CNN

Независимо от этого, Трампа и его компанию расследуют относительно возможных страховых и финансовых мошенничеств. Сторона обвинения признала, что расследование стало гораздо шире, чем планировалось изначально.

В частности, СМИ писали, что он завышал свою состоятельность и стоимость имущества перед инвесторами и кредиторами. А когда приходило время платить по счетам, то наоборот занижал.

Потом еще были скандальные показания в суде Майкла Коэна – бывшего личного юриста Трампа – который заявил о незаконных сделках президента. Сейчас прокуроры изучают, нарушает ли эта ситуация законы штата Нью-Йорк о компенсации. Если точнее, о компенсации под видом судебных расходов и предоставление "фейковых документов".

Интересный взгляд Парадокс "холодной войны": почему Китай хочет победы Трампа

Что прячет ото всех Трамп Демократы подчеркивают, что президент пытается скрыть от глаз публики свое фактическое финансовое состояние, источники своей состоятельности и возможный конфликт интересов.

Палата представителей сама требует финансовые документы за 6 лет, но не от Трампа, а от Службы внутренних доходов, Deutsche Bank и Capital One.

Как продвигается расследование?

Трамп скрывает источник своей состоятельности уже восемь лет / Коллаж Haveeru

Упомянутое выше дело имеет шанс стать уголовным преступлением только если будет доказано: фальшивые документы были поданы, чтобы скрыть другое нарушение закона, такое как налоговое нарушение или банковское мошенничество. Именно декларации, которые так активно требуют, могут пролить свет на возможные нарушения закона. Верховный Суд в июле 2020 года дал "зеленый свет" для повестки Вэнса, добавив, что президент не может иметь иммунитет.

Противостояние Трампа и Вэнса за год дошло до Верховного Суда США, где у Трампа большинство консервативных судей. Но сейчас пока непонятно, действительно будет объявлено о подозрении и расследуются ли касающиеся главного дела темы, чтобы оправдать повестки. Большое расследование NYT свидетельствует, что Трамп еще в юности был мошенником.

Он помог родителям, а особенно отцу Фреду Трампу, который в свое время развивал Нью-Йорк, уклоняться от уплаты налогов. И даже больше, Трамп с братьями и сестрами создал крупную мошенническую корпорацию. В свою очередь, отец тоже помогал сыну: дал ссуду на 14 млн долларов, заплатил за облигации в казино Атлантик-Сити на сумму в 3,5 млн и так далее.

Миллионы долларов маскировались как подарки от родителей, собственность родителей в декларациях была значительно приуменьшена, на сотни миллионов долларов США. Когда имущество перешло детям, налоговая накладная стала резко меньше, чем должна была быть: на наследство в 1 млрд надо было оплатить 550 млн по 55% ставке.

Дональд Трамп со своими родителями / Фото The Guardian

Тогда это привлекло мало внимание со стороны Федеральной службы внутренних доходов, оплачено было всего лишь 52,2 млн, или 5%.

Что может ждать Трампа, если обвинения докажут?

Эксперты сказали NYT, что за помощь с уклонением от уплаты налогов вряд ли можно будет что-то сделать, потому что это было очень давно и вышли все сроки. Но их нет по гражданской ответственности за налоговое мошенничество, здесь Трампа таки может ждать штраф. Интересно, что именно прокурор Вэнс в 2012 году отказался обвинять двух детей Дональда Трампа, Иванку и Дональда-младшего в другом деле с недвижимостью.

Актуально Перед выборами: почему США нужна новая внешняя политика

И даже если районная прокуратура Манхэттена сможет получить документы Трампа, они останутся секретными и не станут публичными из-за правил заседания большого жюри присяжных (они обычно проходят в тайне – 24). Если не будут фигурировать в качестве доказательств уже в уголовном производстве.

Теперь остается ждать, чем закончится противостояние. Но вряд ли Трампу будет что-то угрожать, пока он является президентом США. Что будет потом, будет зависеть от исхода выборов лидера Соединенных Штатов.