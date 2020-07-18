Пекин видит переизбрание президента Трампа идеальным сценарием, даже несмотря на конфликт, который продолжается между двумя государствами.

Почему Китай хочет, чтобы Трамп выиграл

Китай следит за выборами президента США и отчаянно пытается понять, что это значит для них. 24 канал проанализировал, почему КНР поддерживает Трампа.

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"После четырех лет правления Дональда Трампа КНР считать часы и минуты до выборов в ноябре, верно?" – так ставит вопрос издание The Atlantic. Но впоследствии добавляет: "На самом деле, Пекину будет лучше, если Трамп опять победит". Сам президент считает, что "Китай хочет видеть во главе Америки Байдена, чтобы они могли грабить США как и десятилетие до этого, пока я не пришел".

Американцы считают, что нынешний хозяин Белого Дома – первый, кто начал активно противостоять Китаю. Он ввел в действие тарифы на китайский экспорт, постоянно обновляет санкции против высшего руководства страны и крупных компаний. США почти заставили Китай играть по своим правилам относительно торговли.

С точки зрения Китая, если придут демократы, то они восстановят нормально функционирующую американскую дипломатию. И это не будет играть им на руку. А вот новая каденция Трампа, со всеми проблемами и спорами, позволит распространить китайское влияние на Восточную Азию и мир. Конечно, китайская правящая элита не монолитна. И совсем не все поддерживают подобную точку зрения. Как точно они думают, сказать невозможно, но Трамп не внушает большого страха, пишет The Atlantic.

Его можно уговорить, если цена правильная, он не видит Китай как идеологического противника, – уверен Минсинь Пей, исследователь китайской политики из Колледжа Клермон Маккенна.

И для этого есть некоторые зацепки. Бывший торговый переговорщик Лун Юнту отметил в Шэньчжэне на конференции: "Мы хотим переизбрания Трампа, мы были бы рады".

Он считает, что Трампа "легко прочитать, он будет предсказуемым оппонентом на переговорах, лучшим вариантом". Редактор партийного СМИ The Global Times Ху Сицзинь твитнул, что "Трамп помогает единству в Китае". Китайские граждане, писал он, говорят что Трамп – помощник в строительстве Китая.

Конечно, эти люди не говорят от центров силы, хотя Global Times все же транслирует точку зрения партии. Но никто не решился так говорить, если бы тема была табу для топ-чиновников в КНР.

Несмотря на введение санкций – последний раз против коммунистических лидеров региона Синцзянь из-за притеснения уйгуров – Трамп часто выглядит незаинтересованным. Более того, в книге бывшего советника Трампа по нацбезопасности Болтона сказано: на обеде в японском городе Осака, Трамп сказал Си Цзиньпину, что строительство лагерей для контроля за уйгурами было правильным.

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Президент США затормозил введение дополнительных ограничений против ответственных за эти лагеря ради продолжения торговых переговоров с Китаем. Было бы хорошо, если бы это решение принесло результаты, а так наиболее болезненные вопросы Пекину удалось оставить на "вторую фазу". Среди них – государственные программы, которые щедро субсидируют китайские компании. Пока действует только подписанная в январе "первая фаза", которая предусматривает приобретение Китаем большой порции американской продукции сельского хозяйства.

Так же его администрация отстранилась от поддержки демократических протестов в Гонконге, называя это внутренними проблемами между Пекином и автономией. Сам город Трамп называл "частью Китая" (что по крайней мере до 2042 года технически не так – 24). Чтобы сдержать китайскую экспансию в мире Трамп сделал еще меньше.

Нелюбовь и часто вообще презрение администрации к международным организациям сделали возможным захват лидерства Китаем. Пока Помпео критиковал программу Один Пояс, один Путь как ловушку для бедных стран, Вашингтон не смог придумать альтернативу. Всемирная Торговая Организация, которая ранее довольно успешно противостояла КНР по искам Соединенных Штатов, при администрации Трампа получила от нее только две жалобы.

Усиление экспансии из-за отстранения Америки

Байден для Пекина – вариант намного хуже / Коллаж The Intercept

Так, флот стал чаще появляться в Южно-Китайском море, сохраняя свободу навигации. Но кроме них, ни целостной политики или дипломатии в Юго-Восточной Азии произведено не было. "Китайские лидеры довольно уверены: хотя они не выиграли на море, в целом они побеждают", – отметил Грегори Полинг, директор Инициативы азиатской морской прозрачности.

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Америке также не хватает друзей и альянсов, чтобы противостоять Пекину из-за "персонализированного стиля Трампа, который зафиксирован лишь на денежных вопросах". А из Транс-Тихоокеанского партнерства Трамп вышел еще в начале своего срока в Белом Доме.

Это подход вне границ системы международных отношений. Наиболее яркий пример – Япония и Южная Корея, от которых Трамп требует огромных сумм денег за присутствие армии США. Делая фактически американских солдат платной премиум-услугой. С Евросоюзом отношения тоже плохие из-за введения тарифов.

Байден невыгоден для геополитики Китая На этом, а также на неспособности Трампа остановить пандемию коронавируса у себя дома, играет китайская пропаганда. Она поднимает вопрос об американском лидерстве, предлагает Китай как более ответственную мировую силу. Учитывая все вышеизложенное, победа Байдена нежелательна для Китая. Кандидат от демократов уже пообещал возобновить коалицию стран для противостояния и изоляции КНР.

"Когда мы объединяемся с другими демократиями, наша сила более чем увеличивается, – отмечал он. – Китай не может позволить себе игнорировать больше половины мировой экономики". И это – ночной кошмар для Пекина.

Кто бы ни выиграл в ноябре, пишет в заключение The Atlantic, вряд ли подход к КНР станет мягче, потому что в Вашингтоне уже сформировался консенсус – Китай представляет стратегическую угрозу. Пути назад уже почти нет. "Даже на левом краю осталось очень мало "голубей", – отметил Полинг. – Демократы сейчас не могут себе позволить быть Обамой по отношению к Китаю, это политически невозможно".

Если победят демократы, заключает Миньсинь Пей, Китай в длительной перспективе окажется в гораздо более сложном положении.