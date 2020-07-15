В начале июля Конгресс США одобрил санкции против Китая за закон о национальной безопасности Гонконга. Теперь документ о новых ограничениях подписал президент Дональд Трамп.

Про те, що документ вже підписаний, Дональд Трамп заявив у вівторок на брифінгу, передає CNBC.

Перед тим Конгрес США ухвалив санкції проти Китаю через скандальний закон щодо Гонконгу

Президент Америки скасував особливі преференції для Гонконгу: "Тепер до Гонконгу будуть ставитися так само, як до материкового Китаю".

Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон. Також "масивними тарифами" обкладатиметься товарообіг Китаю.

Нагадаємо. Британія, США, Канада та Австралія звинуватили Пекін у спробі зруйнувати принцип "одна держава – дві системи", який закріплений законом у Гонконзі. Світові політологи порівнюють цей випадок із анекцією Криму.

Що відомо про протести в Гонконгу