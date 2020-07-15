США ввели санкции против Китая из-за ограничения автономии Гонконга
В начале июля Конгресс США одобрил санкции против Китая за закон о национальной безопасности Гонконга. Теперь документ о новых ограничениях подписал президент Дональд Трамп.
Про те, що документ вже підписаний, Дональд Трамп заявив у вівторок на брифінгу, передає CNBC.
Перед тим Конгрес США ухвалив санкції проти Китаю через скандальний закон щодо Гонконгу
Президент Америки скасував особливі преференції для Гонконгу: "Тепер до Гонконгу будуть ставитися так само, як до материкового Китаю".
Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон. Також "масивними тарифами" обкладатиметься товарообіг Китаю.
Що відомо про протести в Гонконгу
- Гонконг має бути повністю автономним від КНР в усіх питаннях, крім зовнішньої оборони та дипломатії, до 2047 року. Такою була угода з Британію після передачі цієї території. Правова система Гонконгу має бути повністю незалежною.
- Однак протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося 6 років тому: при першій спробі послабити автономію.Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого. Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу.
- Восени 2019 року протести почалися знову. Однак і тоді владі довелося піти на поступки мітингувальникам. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.
- 28 травня 2020-го Китай обмежив автономію Гонконгу: ухвалив скандальний закон про нацбезпекуВідповідно до документа, самостійність регіону зменшена. Крім того, страждають права та демократичні свободи його мешканців