Конгресс США одобрил санкции против Китая за закон о национальной безопасности Гонконга. Теперь документ о новых ограничениях должен подписать президент Дональд Трамп.

Экономические санкции нацелены против банков, сотрудничающих с китайскими чиновниками, а также самих чиновников, причастных к голосованию за этот закон, сообщает BBC.

Детали Китай окончательно принял скандальный закон о Гонконге, – СМИ

Ранее Вашингтон уже пригрозил санкциями из-за ситуации в Гонконге. По мнению западного сообщества, новый закон значительно нарушает автономию региона.

Внедрение закона о национальной безопасности Гонконга вызвало новую волну массовых протестов в регионе. Демократические активисты уверены, что это позволит Пекину преследовать людей за их взгляды, в обход местного законодательства.

Этот закон – это жесткая, активная борьба с людьми Гонконга. И его цель – уничтожить обещанные им свободы,

– подчеркнула спикер Белого Дома Нэнси Пелоси.