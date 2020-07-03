Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. Тепер документ про нові обмеження має підписати президент Дональд Трамп.

Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон, повідомляє BBC.

Деталі Китай остаточно ухвалив скандальний закон щодо Гонконгу, – ЗМІ

Раніше Вашингтон вже погрожував санкціями, через ситуацію у Гонконгу. На думку західної спільноти, новий закон значно порушує автономію регіону.

Впровадження закону про національну безпеку Гонконгу спричинило нову хвилю масових протестів у регіоні. Демократичні активісти впевнені, що це дозволить Пекіну переслідувати людей за їх погляди, в обхід місцевого законодавства.

Цей закон – це жорстка, активна боротьба з людьми Гонконгу. Та його мета – знищити обіцяні їм свободи,

– наголосила спікерка Білого Дому Ненсі Пелосі.