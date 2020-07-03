Конгрес США ухвалив санкції проти Китаю через скандальний закон щодо Гонконгу
Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. Тепер документ про нові обмеження має підписати президент Дональд Трамп.
Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон, повідомляє BBC.
Деталі Китай остаточно ухвалив скандальний закон щодо Гонконгу, – ЗМІ
Раніше Вашингтон вже погрожував санкціями, через ситуацію у Гонконгу. На думку західної спільноти, новий закон значно порушує автономію регіону.
Впровадження закону про національну безпеку Гонконгу спричинило нову хвилю масових протестів у регіоні. Демократичні активісти впевнені, що це дозволить Пекіну переслідувати людей за їх погляди, в обхід місцевого законодавства.
Цей закон – це жорстка, активна боротьба з людьми Гонконгу. Та його мета – знищити обіцяні їм свободи,
– наголосила спікерка Білого Дому Ненсі Пелосі.