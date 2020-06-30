Китай остаточно ухвалив скандальний закон щодо Гонконгу, – ЗМІ
Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проголосував за закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Саме він спровокував масові протести у місті.
Про це повідомило видання South China Morning Post. За скандальний документ одноголосно проголосували 162 члени комітету упродовж 15 хвилин після початку засідання. Чинності він набере вже 1 липня.
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Закон про нацбезпеку: що відомо
- Влада Китаю зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні вважаються як такі, що загрожують нацбезпеці та підривають державну владу в Гонконгу.
- Це стосується, зокрема, заборони заколоту, зради та іноземного втручання.
- Передбачено також покарання аж до довічного ув'язнення за злочини у сфері нацбезпеки.
- Адміністрація Гонконгу переконує громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.
- Через закон США роздумують над введенням санкцій проти Китаю.
Протести в Гонконгу
Через це тисячі жителів Гонконгу вийшли на масові протести, виступаючи проти наступу Пекіну на їхню автономію. Мітинги неодноразово супроводжувались сутичками з поліцією. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ та затримували людей.