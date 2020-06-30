Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проголосував за закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Саме він спровокував масові протести у місті.

Про це повідомило видання South China Morning Post. За скандальний документ одноголосно проголосували 162 члени комітету упродовж 15 хвилин після початку засідання. Чинності він набере вже 1 липня.

До слова Британія може прийняти до 3 мільйонів жителів Гонконгу, – Джонсон

Закон про нацбезпеку: що відомо

Влада Китаю зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні вважаються як такі, що загрожують нацбезпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Це стосується, зокрема, заборони заколоту, зради та іноземного втручання.

Передбачено також покарання аж до довічного ув'язнення за злочини у сфері нацбезпеки.

Адміністрація Гонконгу переконує громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.

Через закон США роздумують над введенням санкцій проти Китаю.

Протести в Гонконгу