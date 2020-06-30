Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Именно он спровоцировал массовые протесты в городе.

Об этом сообщило издание South China Morning Post. За скандальный документ единогласно проголосовали 162 члена комитета в течение 15 минут после начала заседания. В силу он вступит уже 1 июля.

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Закон о нацбезопасности: что известно

Власти Китая смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине считаются угрожающими нацбезопасности и подрывают государственную власть в Гонконге.

Это касается, в частности, запрета мятежа, измены и иностранного вмешательства.

Предусмотрено также наказание вплоть до пожизненного заключения за преступления в сфере нацбезопасности.

Администрация Гонконга убеждает граждан, что это не повлияет на демократические свободы, которыми пользуются жители мегаполиса.

Из-за закона США раздумывают над введением санкций против Китая.

Протесты в Гонконге

Из-за этого тысячи жителей Гонконга вышли на массовые протесты, выступая против наступления Пекина на их автономию. Митинги неоднократно сопровождались столкновениями с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и задерживали людей.