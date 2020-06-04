Власти Великобритании заявили о готовности принять и предоставить гражданство почти 3 миллионам жителей Гонконга. Это в случае, если в Китае вступит в силу спорный закон о национальной безопасности Гонконга.

Британія готова допомогти Гонконгу

Якщо буде потрібно, британський уряд прийме жителів Гонконгу і зробить це з доброї волі, заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише Times.

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За його словами, багато жителів Гонконгу побоюються, що їхній спосіб життя опинився під загрозою. Хоча раніше Пекін обіцяв його зберегти.

Якщо Китай своїми діями продемонструє, що ці страхи обґрунтовані, Британія не зможе відійти в сторону. Ми виконаємо свій обов’язок і запропонуємо альтернативу,

– написав Джонсон.

Британські паспорти зможуть отримати 3 мільйони гонконгців

Глава уряду Британії також пообіцяв спростити правила видачі візи для жителів Гонконгу. Зокрема, видавати їм дозволи на роботу та продовжити термін перебування в країні до року. Наразі такі дозволи видають тільки на 6 місяців.

Джонсон заявив, що громадянство зможуть отримати всі жителів Гонконгу, які мають право на паспорт королівства. Наразі цей документ є у 350 тисяч гонконгців. Крім того, ще 2,6 мільйона можуть виробити його як колишні жителі британської колонії.

Поки паспорт не дає права на роботу у Британії або громадянство. Однак прем’єр наголосив, що у планах скасувати такі обмеження.

Важливо! Ідея британського уряду Китай обурила. У МЗС пообіцяли відреагувати на це.

Що відомо про суперечливий закон про нацбезпеку Гонконгу