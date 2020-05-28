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Китай ограничил автономию Гонконга: принят скандальный закон о нацбезопасности

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Китай принял закон о нацбезопасности 28.05.2020: об угрозе Гонконгу
Всекитайское собрание народных представителей / Голос Украины

Высший законодательный орган Китая принял закон о нацбезопасности 28 мая. Таким образом, Пекин сможет наказывать в Гонконге за действия, которые сочтет угрожающими. Говорится и о подавлении протестов. Инициативу Китая жестко раскритиковало международное сообщество.

Лишь один голос был против закона

Законопроект поддержали 2 878 членов Всекитайского собрания народных представителей. Лишь один выступил против, еще шестеро – воздержались. Об этом информирует DW.

К теме Гонконг больше не имеет автономии от Китая, – Помпео

Кратко про закон о нацбезопасности

  • Закон предусматривает запрет мятежа, измены и иностранного вмешательства.
  • Администрация Гонконга пытается уверить граждан, что это не повлияет на демократические свободы, которыми пользуются жители мегаполиса.
  • Активисты убеждены в обратном: этим законом Пекин стремится взять под жесткий контроль Гонконг.

Реакция США на принятие закона

  • Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что из-за этой инициативы Гонконг больше не может считаться имеющим широкую автономию в составе Китая.
  • Закон угрожает статусу Гонконга – как мощного финансового центра.
  • Под угрозой также оказалась торговля между США и Гонконгом.
  • Из-за закона США размышляют над введением санкций против Китая.

Протесты против закона в Гонконге

Жители Гонконга, несмотря на запрет на массовые собрания, начали протестовать из-за нападения Пекина на их автономию. Несколько раз более тысячи людей выходили на улицы. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали. Полиция применяла слезоточивый газ.

История протестов в Гонконге

• Массовые протесты в Гонконге начались почти год назад – с июня 2019 года.
• Толчком к массовым акциям стал закон об экстрадиции на материковый Китай. В Гонконге считают, что таким образом могут бороться с политическими заключенными.
• Еще одно требование участников протестов – большая автономия от Китая. Жители мегаполиса настаивают на проведении демократических реформ, а также аминистии для ранее арестованных митингующих.

Смотрите видео, как разгоняли протесты в Гонконге:

Что известно про статус Гонконга в составе Китая?
Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна – две системы" был закреплен во время передачи 1997 года бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Протесты Новости США Китай Протесты в Гонконге
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