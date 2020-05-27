Гонконг больше не имеет автономии от Китая, – Помпео

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что Гонконг потерял автономию от Китая. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.

Что об автономии Гонконга говорит Помпео

Учитывая ситуацию, можно сделать вывод, что Гонконг больше не автономен от Китая, сообщил в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

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Сегодня (27 мая – 24 канал) я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономии от Китая, учитывая факты на местах,

– написал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

Почему госсекретарь сделал такой вывод

Помпео заявил это после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге разогнали правоохранители. Во время силового разгона задержали сотни митингующих.

Что этому предшествовало