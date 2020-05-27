Гонконг больше не имеет автономии от Китая, – Помпео
В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что Гонконг потерял автономию от Китая. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.
Что об автономии Гонконга говорит Помпео
Учитывая ситуацию, можно сделать вывод, что Гонконг больше не автономен от Китая, сообщил в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.
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Сегодня (27 мая – 24 канал) я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономии от Китая, учитывая факты на местах,
– написал Помпео.
Госсекретарь также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.
Почему госсекретарь сделал такой вывод
Помпео заявил это после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге разогнали правоохранители. Во время силового разгона задержали сотни митингующих.
Что этому предшествовало
- Накануне в парламенте Китая зарегистрировали законопроект о легализации китайских спецслужб на территории Гонконга.
- Документ фактически отменяет автономию региона.
- Проект закона возмутил общественность. Люди вышли на протесты. Между полицией и протестующими возникли споры. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, активистов задержали.
- В целом массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года.
- Изначально жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай. Согласно нему, из Гонконга могли передавать преступников разных уровней.
- Впоследствии протестующие начали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ.