Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Гонконг больше не имеет автономии от Китая, – Помпео

- Читати новину українською
Гонконг больше не имеет автономии от Китая, - Помпео
Майк Помпео заявил, что Гонконг потерял автономию от Китая / delo.ua

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что Гонконг потерял автономию от Китая. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.

Что об автономии Гонконга говорит Помпео

Учитывая ситуацию, можно сделать вывод, что Гонконг больше не автономен от Китая, сообщил в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Обратите внимание, В масках и с зонтами: в Гонконге продолжаются жестокие протесты из-за наступления Пекина

Сегодня (27 мая – 24 канал) я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономии от Китая, учитывая факты на местах,
– написал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.

Почему госсекретарь сделал такой вывод

Помпео заявил это после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге разогнали правоохранители. Во время силового разгона задержали сотни митингующих.

Что этому предшествовало

  • Накануне в парламенте Китая зарегистрировали законопроект о легализации китайских спецслужб на территории Гонконга.
  • Документ фактически отменяет автономию региона.
  • Проект закона возмутил общественность. Люди вышли на протесты. Между полицией и протестующими возникли споры. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, активистов задержали.
  • В целом массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года.
  • Изначально жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай. Согласно нему, из Гонконга могли передавать преступников разных уровней.
  • Впоследствии протестующие начали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Майк Помпео Законодательство Новости США Китай Протесты в Гонконге Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Не умела пить": история семьи, которая удочерила ромскую девочку
сегодня , 21:30 "Не умела пить": история семьи, которая удочерила ромскую девочку
Дарія Нестеренко
Crew Dragon – все о корабле, который возвращает США в космос
сегодня , 20:26 Crew Dragon – все о корабле, который возвращает США в космос
Михайло Года
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям