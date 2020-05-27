Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео
У Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили, що Гонконг втратив автономію від Китаю. Водночас Вашингтон продовжує підтримувати жителів Гонконгу.
Що про автономію Гонконгу каже Помпео
Зважаючи на ситуацію, можна зробити висновок, що Гонконг більше не автономний від Китаю, повідомив у твіттері держсекретар США Майк Помпео.
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Сьогодні (27 травня – 24 канал) я повідомив Конгресу, що Гонконг більше не має автономії від Китаю, враховуючи факти на місцях,
– написав Помпео.
Держсекретар також додав, що Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу.
Чому держсекретар зробив такий висновок
Помпео заявив це після того, як масові антиурядові протести у Гонконгу розігнали правоохоронці. Під час силового розгону затримали сотні мітингувальників.
Що цьому передувало
- Напередодні в парламенті Китаю зареєстрували законопроєкт про легалізацію китайських спецслужб на території Гонконгу.
- Документ фактично скасовує автономію регіону.
- Проєкт закону обурив громадськість. Люди вийшли на протести. Між поліцією та протестувальниками виникли суперечки. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і ґумові кулі, активістів затримали.
- Загалом масові протести у Гонконгу тривають з червня 2019 року.
- Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай. Відповідно до нього, з Гонконгу могли передавати злочинців різних рівнів.
- Згодом протестувальники почали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ.