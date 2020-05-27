Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео

У Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили, що Гонконг втратив автономію від Китаю. Водночас Вашингтон продовжує підтримувати жителів Гонконгу.

Що про автономію Гонконгу каже Помпео

Зважаючи на ситуацію, можна зробити висновок, що Гонконг більше не автономний від Китаю, повідомив у твіттері держсекретар США Майк Помпео.

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Сьогодні (27 травня – 24 канал) я повідомив Конгресу, що Гонконг більше не має автономії від Китаю, враховуючи факти на місцях,

– написав Помпео.

Держсекретар також додав, що Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

Чому держсекретар зробив такий висновок

Помпео заявив це після того, як масові антиурядові протести у Гонконгу розігнали правоохоронці. Під час силового розгону затримали сотні мітингувальників.

Що цьому передувало