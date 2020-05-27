В масках і з парасолями: у Гонконгу тривають жорстокі протести через наступ Пекіну

Жителі Гонконгу попри заборону на масові зібрання знову почали протестувати через наступ Пекіну на їх автономію. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали.

Докладніше про те, чого домагаються мешканці Гонконгу – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У 2020 році після подолання епідемії COVID-19 Пекін знову почав тиснути на мегаполіс.

Закон про нацбезпеку

Цього разу Китайська комуністична партія планує ухвалити закон про нацбезпеку Гонконгу. Він передбачає заборону заколоту, зради та іноземного втручання. А адміністрація Гонконгу намагається запевнити громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.

"Будуть збережені свободи Гонконгу, його життєдіяльність і основні цінності з точки зору верховенства закону, незалежності судової влади, різних прав і свобод, якими користуються люди", – зазначила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

Втім, активісти переконані в протилежному: цим законом Пекін прагне взяти під жорсткий контроль Гонконг.

First-person footage on my #GoPro, where a riot police pushed me onto the ground, and sent no help but plenty of pepper spray.



I was injuried while my camera’s screen was damaged.



#HongKong #HKProtests #HKPoliceBrutality #StandWithHongKong pic.twitter.com/p89VkWsrGp — Victor Tong K. S. (@victks1219) May 27, 2020

HKFP Lens: Hong Kong police round up hundreds of youngsters in protest crackdown https://t.co/rOdSekYZYp @siusingallery #hongkong pic.twitter.com/pKaTyI52ZD — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) May 27, 2020

Покарання за знущання над національним гімном Китаю

А ще адміністрація мегаполіса вирішила ухвалити закон про покарання за знущання з національного гімну Китаю. Документ передбачає до 3 років в'язниці порушникам норм.

"Я переїхала до Гонконгу з материкового Китаю ще коли була маленькою. Я знаю весь морок китайської системи і я боюся, що Китай нав'яже власні цінності та власну систему Гонконгу", – наголосила протестувальниця.

Це стало останньою краплею, відтак сотні людей попри заборону на зібрання понад 10 людей вийшли на протест з парасольками у руках.

Довідка. Парасольки перетворилися на символ протестів у 2014 році, коли люди 2,5 місяці мітингували проти намірів Китаю взяти під контроль вибори в Гонконгу.

Протести у Гонконгу / Скриншоти

Dozens of kids — literally kids — being dragged away one by one, handcuffed. Again the press is held back by orange tape so we can’t get too close. pic.twitter.com/3Hl9sAPYtH — Shibani Mahtani (@ShibaniMahtani) May 27, 2020

This is immensely serious. The engagement of foreign judges in #HongKong has guaranteed the independence of its judicial system. Parts must not simply be removed. Beijing bans Hong Kong judges in treason trialshttps://t.co/PXvak5ppUA — Lindsay Northover (@LPNorthover) May 27, 2020

Дивіться відео: в Гонконгу поновилися протести

Що відомо про протести в Гонконгу

► Протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося ще 6 років тому. Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого: Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу. Але восени 2019 року протести поновилися.

► Втім, і тоді владі довелося піти на поступки мітингувальникам. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.

► Велика Британія передала Гонконг Китаю у 1997 році. Відповідно до угоди з Пекіном у мегаполісі збережено власне законодавство, діє незалежна судова система і вільні ЗМІ. В Китаї ж таких демократичних свобод у громадян немає. Відповідно до домовленостей з Великою Британією, інтеграція Гонконгу в політичну, судову і економічну систему Китаю має завершитися у 2047 році.