В масках і з парасолями: у Гонконгу тривають жорстокі протести через наступ Пекіну
Жителі Гонконгу попри заборону на масові зібрання знову почали протестувати через наступ Пекіну на їх автономію. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали.
Докладніше про те, чого домагаються мешканці Гонконгу – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Закон про нацбезпеку
Цього разу Китайська комуністична партія планує ухвалити закон про нацбезпеку Гонконгу. Він передбачає заборону заколоту, зради та іноземного втручання. А адміністрація Гонконгу намагається запевнити громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.
"Будуть збережені свободи Гонконгу, його життєдіяльність і основні цінності з точки зору верховенства закону, незалежності судової влади, різних прав і свобод, якими користуються люди", – зазначила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем.
Втім, активісти переконані в протилежному: цим законом Пекін прагне взяти під жорсткий контроль Гонконг.
Покарання за знущання над національним гімном Китаю
А ще адміністрація мегаполіса вирішила ухвалити закон про покарання за знущання з національного гімну Китаю. Документ передбачає до 3 років в'язниці порушникам норм.
"Я переїхала до Гонконгу з материкового Китаю ще коли була маленькою. Я знаю весь морок китайської системи і я боюся, що Китай нав'яже власні цінності та власну систему Гонконгу", – наголосила протестувальниця.
Це стало останньою краплею, відтак сотні людей попри заборону на зібрання понад 10 людей вийшли на протест з парасольками у руках.
Довідка. Парасольки перетворилися на символ протестів у 2014 році, коли люди 2,5 місяці мітингували проти намірів Китаю взяти під контроль вибори в Гонконгу.
Протести у Гонконгу / Скриншоти
Дивіться відео: в Гонконгу поновилися протести
Що відомо про протести в Гонконгу
► Протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося ще 6 років тому. Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого: Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу. Але восени 2019 року протести поновилися.
► Втім, і тоді владі довелося піти на поступки мітингувальникам. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.
► Велика Британія передала Гонконг Китаю у 1997 році. Відповідно до угоди з Пекіном у мегаполісі збережено власне законодавство, діє незалежна судова система і вільні ЗМІ. В Китаї ж таких демократичних свобод у громадян немає. Відповідно до домовленостей з Великою Британією, інтеграція Гонконгу в політичну, судову і економічну систему Китаю має завершитися у 2047 році.