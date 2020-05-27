В масках и с зонтами: в Гонконге продолжаются жестокие протесты из-за наступления Пекина
Жители Гонконга несмотря на запрет на массовые собрания снова начали протестовать из-за наступления Пекина на их автономию. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали.
Подробнее о том, чего добиваются жители Гонконга – читайте в материале 24 канала.
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В 2020 году после преодоления эпидемии COVID-19 Пекин снова начал давить на мегаполис.
Закон о нацбезопасности
На этот раз Китайская коммунистическая партия планирует принять закон о нацбезопасности Гонконга. Он предусматривает запрет мятежа, измены и иностранного вмешательства. А администрация Гонконга пытается заверить граждан, что это не повлияет на демократические свободы, которыми пользуются жители мегаполиса.
"Будут сохранены свободы Гонконга, его жизнедеятельность и основные ценности с точки зрения верховенства закона, независимости судебной власти, различных прав и свобод, которыми пользуются люди", – отметила глава администрации Гонконга Керри Лем.
Впрочем, активисты убеждены в обратном: этим законом Пекин стремится взять под жесткий контроль Гонконг.
Наказание за издевательства над национальным гимном Китая
А еще администрация мегаполиса решила принять закон о наказании за издевательство над национальным гимном Китая. Документ предусматривает до 3 лет тюрьмы нарушителям норм.
"Я переехала в Гонконг из материкового Китая еще когда была маленькой. Я знаю весь мрак китайской системы и я боюсь, что Китай навяжет собственные ценности и собственную систему Гонконгу", – отметила протестующая.
Это стало последней каплей, поэтому сотни людей, несмотря на запрет на собрание более 10 человек вышли на протест с зонтиками в руках.
Справка. Зонтики превратились в символ протестов в 2014 году, когда люди 2,5 месяца митинговали против намерений Китая взять под контроль выборы в Гонконге.
Протесты в Гонконге / Скриншоты
Смотрите видео: в Гонконге возобновились протесты
Что известно о протестах в Гонконге
► Противостояние между Пекином и Гонконгом началось еще 6 лет назад. Тогда несмотря на многочисленные попытки властей жестко подавить протесты, люди добились своего: Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге. Но осенью 2019 года протесты возобновились.
► Впрочем, и тогда властям пришлось пойти на уступки митингующим. Прокитайская администрация Гонконга отказалась от закона об экстрадиции преступников на материковый Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии.
► Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году. В соответствии с соглашением с Пекином в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ. В Китае же таких демократических свобод у граждан нет. Согласно договоренностям с Великобританией, интеграция Гонконга в политическую, судебную и экономическую систему Китая завершиться в 2047 году.
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