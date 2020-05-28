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Китай обмежив автономію Гонконгу: ухвалено скандальний закон про нацбезпеку

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Китай ухвалив закон про нацбезпеку 28.05.2020: яка загроза Гонконгу
Всекитайські збори народних представників / Голос України

Вищий законодавчий орган Китаю ухвалив закон про нацбезпеку 28 травня. Таким чином, Пекін зможе карати в Гонконгу за дії, які вважатиме загрозливими. Мовиться і про придушення протестів. Ініціативу Китаю жорстко розкритикувала міжнародна спільнота.

Лише один голос був проти закону

Законопроєкт підтримали 2 878 членів Всекитайських зборів народних представників. Лише один виступив проти, ще шестеро – утримались. Про це інформує DW.

До теми Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео

Коротко про закон про нацбезпеку

  • Закон передбачає заборону заколоту, зради та іноземного втручання.
  • Адміністрація Гонконгу намагається запевнити громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.
  • Активісти переконані в протилежному: цим законом Пекін прагне взяти під жорсткий контроль Гонконг.

Реакція США на ухвалення закону

  • Державний секретар США Майк Помпео заявив, що через цю ініціативу Гонконг більше не може вважатись таким, що має широку автономію у складі Китаю.
  • Закон загрожує статусу Гонконгу – як потужного фінансового центру.
  • Під загрозою також опинилась торгівля між США та Гонконгом.
  • Через закон США роздумують над введенням санкцій проти Китаю.

Протести проти закону у Гонконгу

Жителі Гонконгу, попри заборону на масові зібрання, почали протестували через наступ Пекіну на їх автономію. Кілька разів понад тисяча людей виходили на вулиці. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. Поліція застосовувала сльозогінний газ.

Дивіться відео, як розганяли протести у Гонконгу:

Що відомо про статус Гонконгу у складі Китаю?Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна – дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини політики Протести Новини США Китай Протести у Гонконгу
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