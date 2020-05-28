Китай обмежив автономію Гонконгу: ухвалено скандальний закон про нацбезпеку
Вищий законодавчий орган Китаю ухвалив закон про нацбезпеку 28 травня. Таким чином, Пекін зможе карати в Гонконгу за дії, які вважатиме загрозливими. Мовиться і про придушення протестів. Ініціативу Китаю жорстко розкритикувала міжнародна спільнота.
Лише один голос був проти закону
Законопроєкт підтримали 2 878 членів Всекитайських зборів народних представників. Лише один виступив проти, ще шестеро – утримались. Про це інформує DW.
До теми Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео
Коротко про закон про нацбезпеку
- Закон передбачає заборону заколоту, зради та іноземного втручання.
- Адміністрація Гонконгу намагається запевнити громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.
- Активісти переконані в протилежному: цим законом Пекін прагне взяти під жорсткий контроль Гонконг.
Реакція США на ухвалення закону
- Державний секретар США Майк Помпео заявив, що через цю ініціативу Гонконг більше не може вважатись таким, що має широку автономію у складі Китаю.
- Закон загрожує статусу Гонконгу – як потужного фінансового центру.
- Під загрозою також опинилась торгівля між США та Гонконгом.
- Через закон США роздумують над введенням санкцій проти Китаю.
Протести проти закону у Гонконгу
Жителі Гонконгу, попри заборону на масові зібрання, почали протестували через наступ Пекіну на їх автономію. Кілька разів понад тисяча людей виходили на вулиці. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. Поліція застосовувала сльозогінний газ.
Дивіться відео, як розганяли протести у Гонконгу:
Що відомо про статус Гонконгу у складі Китаю?Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна – дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.