Китай обмежив автономію Гонконгу: ухвалено скандальний закон про нацбезпеку

Вищий законодавчий орган Китаю ухвалив закон про нацбезпеку 28 травня. Таким чином, Пекін зможе карати в Гонконгу за дії, які вважатиме загрозливими. Мовиться і про придушення протестів. Ініціативу Китаю жорстко розкритикувала міжнародна спільнота.

Лише один голос був проти закону

Законопроєкт підтримали 2 878 членів Всекитайських зборів народних представників. Лише один виступив проти, ще шестеро – утримались. Про це інформує DW.

До теми Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео

Коротко про закон про нацбезпеку

Закон передбачає заборону заколоту, зради та іноземного втручання.

Адміністрація Гонконгу намагається запевнити громадян, що це не вплине на демократичні свободи, якими користуються жителі мегаполіса.

Активісти переконані в протилежному: цим законом Пекін прагне взяти під жорсткий контроль Гонконг.

Реакція США на ухвалення закону

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що через цю ініціативу Гонконг більше не може вважатись таким, що має широку автономію у складі Китаю.

заявив, що через цю ініціативу Гонконг більше не може вважатись таким, що має широку автономію у складі Китаю. Закон загрожує статусу Гонконгу – як потужного фінансового центру.

Під загрозою також опинилась торгівля між США та Гонконгом.

Через закон США роздумують над введенням санкцій проти Китаю.

Протести проти закону у Гонконгу

Жителі Гонконгу, попри заборону на масові зібрання, почали протестували через наступ Пекіну на їх автономію. Кілька разів понад тисяча людей виходили на вулиці. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. Поліція застосовувала сльозогінний газ.

Дивіться відео, як розганяли протести у Гонконгу:

Що відомо про статус Гонконгу у складі Китаю?Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна – дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.