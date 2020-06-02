Джеки Чан возглавил список из более двух тысяч деятелей культуры, которые подписали совместный меморандум поддержки официального Пекина о введении закона о нацбезопасности. Этот закон, как считают в родном для Чана Гонконге, может отобрать у региона остатки независимости и демократии.

Об этом в фейсбуке рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Джеки Чана в Гонконге вроде считают "главной продажной шкурой". Ведь он уроженец города, однако поддерживает центральные китайские власти:

С 1997 года выполняет роль культурного посла Пекина.

Деньги держит в банках Пекина.

В Китае его считают главным комедийным актером страны.

Зато в родном Гонконге люди даже бойкотируют фильмы и выступления Джеки Чана , ведь он:

Поддерживает инициативы Пекина, при этом якобы делает это от имени Гонконга.

Еще в 2009 году Чан сказал, что Гонконг – слишком свободный.

А в 2020 возглавил список деятелей культуры, которые поддержали Пекин и его скандальный закон о нацбезопасности.

Asiatimes , к слову, пишет, что в списке (там поставили подписи более 2600 человек) под меморандумом не все на самом деле стремились быть. Некоторые деятели культуры и искусства уже заявили, что ничего такого не поддерживают и не подписывали.

И неудивительно, ведь в тексте меморандума о поддержке закона о нацбезопасности есть такие, например, предложения:

"Надо вернуть Гонконг на правильный путь цивилизации".

"Надо защитить нормальную творческую свободу".

Конечно при условии, что "правильный" путь и "нормальную" свободу будут детерминировать (то есть, будут давать им определение) в Пекине.



Джеки Чан поддержал Китай, который надо "больше контроля" / Фото с фейсбука Харитонова

Харитонов, описывая ситуацию, указывает, что:

" Многие известные звезд продались Пекину , чтобы получать большие деньги за большие проекты",

Однако многие и "восстали против системы и вышли на улицы с народом".

В качестве примера он приводит звезду кантопопа Дениз Хо, которая был среди лидеров протестов и даже в 2019 году выступала в Конгрессе США.