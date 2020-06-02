"Главная продажна шкура": знаменитый актер Джеки Чан поддержал Китай против родного Гонконга
Джеки Чан возглавил список из более двух тысяч деятелей культуры, которые подписали совместный меморандум поддержки официального Пекина о введении закона о нацбезопасности. Этот закон, как считают в родном для Чана Гонконге, может отобрать у региона остатки независимости и демократии.
Об этом в фейсбуке рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
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Джеки Чана в Гонконге вроде считают "главной продажной шкурой". Ведь он уроженец города, однако поддерживает центральные китайские власти:
- С 1997 года выполняет роль культурного посла Пекина.
- Деньги держит в банках Пекина.
- В Китае его считают главным комедийным актером страны.
Зато в родном Гонконге люди даже бойкотируют фильмы и выступления Джеки Чана, ведь он:
- Поддерживает инициативы Пекина, при этом якобы делает это от имени Гонконга.
- Еще в 2009 году Чан сказал, что Гонконг – слишком свободный.
- А в 2020 возглавил список деятелей культуры, которые поддержали Пекин и его скандальный закон о нацбезопасности.
Asiatimes, к слову, пишет, что в списке (там поставили подписи более 2600 человек) под меморандумом не все на самом деле стремились быть. Некоторые деятели культуры и искусства уже заявили, что ничего такого не поддерживают и не подписывали.
И неудивительно, ведь в тексте меморандума о поддержке закона о нацбезопасности есть такие, например, предложения:
- "Надо вернуть Гонконг на правильный путь цивилизации".
- "Надо защитить нормальную творческую свободу".
Конечно при условии, что "правильный" путь и "нормальную" свободу будут детерминировать (то есть, будут давать им определение) в Пекине.
Джеки Чан поддержал Китай, который надо "больше контроля" / Фото с фейсбука Харитонова
Харитонов, описывая ситуацию, указывает, что:
- "Многие известные звезд продались Пекину, чтобы получать большие деньги за большие проекты",
- Однако многие и "восстали против системы и вышли на улицы с народом".
В качестве примера он приводит звезду кантопопа Дениз Хо, которая был среди лидеров протестов и даже в 2019 году выступала в Конгрессе США.
Мораль этой истории такова: в каждом государстве, которое ведет борьбу за свободу, есть своя Ани Лорак и своя Джамала (или Руслана до ночи разгона),
– подытожил Харитонов.