Джекі Чан очолив список з понад двох тисяч діячів культури, які підписали спільний меморандум підтримки офіційного Пекіна щодо введення закону про нацбезпеку. Цей закон, як вважають у рідному для Чана Гонконгу, може відібрати у регіону рештки незалежності та демократії.

Про це у фейсбуці розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Джекі Чана у Гонконгу начебто вважають "головним запроданцем". Адже він уродженець міста, однак підтримує центральну китайську владу:

З 1997 року виконує роль культурного посла Пекіну.

Гроші тримає у банках Пекіну.

У Китаї його вважають головним комедійним актором країни.

Натомість у рідному Гонконгу люди навіть бойкотують фільми та виступи Джекі Чана, адже він:

Підтримує ініціативи Пекіну, при цьому начебто робить це від імені Гонконгу.

Ще у 2009 році Чан казав, що Гонконг – занадто вільний.

А у 2020 очолив список діячів культури, які підтримали Пекін та його скандальний закон про нацбезпеку.

Asiatimes, до слова, пише, що у списку (там поставили підписи понад 2600 людей) не всі насправді прагнули бути. Деякі діячі культури й мистецтв вже заявили, що нічого такого не підтримують і не підписували.

І не дивно, адже у тексті меморандуму про підтримку закону про нацбезпеку є такі, наприклад, речення:

"Треба повернути Гонконг на правильний шлях цивілізації".

шлях цивілізації". "Треба захистити нормальну творчу свободу".

Звісно за умови, що "правильний" шлях і "нормальну" свободу детермінуватимуть у Пекіні.



Джекі Чан підтримав Китай, якому треба "більше контролю" / Фото з фейсбука Харитонова

Харитонов, описуючи ситуацію, пише, що:

" Багато відомих зірок продалися Пекіну , аби отримувати великі гроші за великі проєкти",

, аби отримувати великі гроші за великі проєкти", Однак багато й "повстали проти системи та вийшли на вулиці з народом".

Як приклад він наводить зірку кантопопу Деніз Хо, яка була серед лідерів протестів і навіть у 2019 році виступала у Конгресі США.

Мораль цієї історії така: у кожній державі, що веде боротьбу за свободу, є своя Ані Лорак та своя Джамала (чи Руслана до ночі розгону),

– підсумував Харитонов.