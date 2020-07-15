На початку липня Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. Тепер документ про нові обмеження підписав президент Дональд Трамп.

Про те, що документ вже підписаний, Дональд Трамп заявив у вівторок на брифінгу, передає CNBC.

Перед тим Конгрес США ухвалив санкції проти Китаю через скандальний закон щодо Гонконгу

Президент Америки скасував особливі преференції для Гонконгу: "Тепер до Гонконгу будуть ставитися так само, як до материкового Китаю".

Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон. Також "масивними тарифами" обкладатиметься товарообіг Китаю.

Нагадаємо. Британія, США, Канада та Австралія звинуватили Пекін у спробі зруйнувати принцип "одна держава – дві системи", який закріплений законом у Гонконзі. Світові політологи порівнюють цей випадок із анекцією Криму.

Що відомо про протести в Гонконгу