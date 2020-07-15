США запровадили санкції проти Китаю через обмеження автономії Гонконгу
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На початку липня Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. Тепер документ про нові обмеження підписав президент Дональд Трамп.
Про те, що документ вже підписаний, Дональд Трамп заявив у вівторок на брифінгу, передає CNBC.
Перед тим Конгрес США ухвалив санкції проти Китаю через скандальний закон щодо Гонконгу
Президент Америки скасував особливі преференції для Гонконгу: "Тепер до Гонконгу будуть ставитися так само, як до материкового Китаю".
Економічні санкції націлені проти банків, що співпрацюють з китайськими чиновниками, а також самих можновладців, які причетні до голосування за цей закон. Також "масивними тарифами" обкладатиметься товарообіг Китаю.
Що відомо про протести в Гонконгу
- Гонконг має бути повністю автономним від КНР в усіх питаннях, крім зовнішньої оборони та дипломатії, до 2047 року. Такою була угода з Британію після передачі цієї території. Правова система Гонконгу має бути повністю незалежною.
- Однак протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося 6 років тому: при першій спробі послабити автономію.Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого. Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу.
- Восени 2019 року протести почалися знову. Однак і тоді владі довелося піти на поступки мітингувальникам. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.
- 28 травня 2020-го Китай обмежив автономію Гонконгу: ухвалив скандальний закон про нацбезпекуВідповідно до документа, самостійність регіону зменшена. Крім того, страждають права та демократичні свободи його мешканців