Трамп считает, что Россия больше не хочет, чтобы он был президентом США
Национальная разведка США сообщила, что в выборы американского президента планируют попытки вмешательства сразу три страны – Иран, Россия и Китай. При этом на стороне действующего президента только Россия, как и в 2016 году. Впрочем, сам Дональд Трамп утверждает, что Россия "больше не хочет", чтобы он был президентом.
О попытках Пекина, Москвы и Тегерана вмешаться в выборы в Соединенных Штатах заявил директор контрразведывательного центра Билл Эванина, сообщает "Радио Свобода".
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По его словам, в Кремле надеются, что Дональд Трамп сможет переизбраться во второй раз. В то же время в Китае рассчитывают, что действующий президент США проиграет выборы.
Поэтому Пекин делает ставку на конкурента Трампа – Джо Байдена. Только Иран не отдает предпочтение ни одному из кандидатов. Его целью якобы является подорвать демократичность государственных институтов в США.
Впрочем, Дональд Трамп заявил, что Россия "очень надеется, что его не переизберут президентом". Он даже заявил, что "раньше никто не был столь строгим с Россией, как он".
Что означают слова Трампа
- На самом деле, это лишь предвыборная технология. Конечно же, американцы не будут поддерживать кандидата в президенты, которого для них "поддерживает" Россия. Поэтому Трамп хочет "отбелиться" от такой поддержки.
- Россия делала ставку на Дональда Трампа еще во время выборов в 2016 году. Тогда в Кремле победу Трампа праздновали едва ли не больше, чем победу Путина в России.
- Трамп удобный для России президент. С самого начала каденции он выступал за отмену санкций против России. Только с помощью мощной системы сдержек и противовесов в политике США санкции удалось сохранить.
- В 2018 году состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда на американского лидера полилась масса негатива. Мол, на фоне российского президента он выглядел его персональным фанатом.