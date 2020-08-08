Национальная разведка США сообщила, что в выборы американского президента планируют попытки вмешательства сразу три страны – Иран, Россия и Китай. При этом на стороне действующего президента только Россия, как и в 2016 году. Впрочем, сам Дональд Трамп утверждает, что Россия "больше не хочет", чтобы он был президентом.

О попытках Пекина, Москвы и Тегерана вмешаться в выборы в Соединенных Штатах заявил директор контрразведывательного центра Билл Эванина, сообщает "Радио Свобода".

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По его словам, в Кремле надеются, что Дональд Трамп сможет переизбраться во второй раз. В то же время в Китае рассчитывают, что действующий президент США проиграет выборы.

Поэтому Пекин делает ставку на конкурента Трампа – Джо Байдена. Только Иран не отдает предпочтение ни одному из кандидатов. Его целью якобы является подорвать демократичность государственных институтов в США.

Впрочем, Дональд Трамп заявил, что Россия "очень надеется, что его не переизберут президентом". Он даже заявил, что "раньше никто не был столь строгим с Россией, как он".

Что означают слова Трампа