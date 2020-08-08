В контрразведке США объяснили, что настоящей целью "пленок Андрея Деркача" было влияние России на результаты американских выборов. Таким образом Украину уже второй раз за год используют для давления и влияния на внутренние дела Соединенных Штатов.

Украинский депутат Андрей Деркач действует в интересах России и пытается очернить конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена, рассказал председатель контрразведки США Уильям Эванина. Об этом пишет BBC.

К слову Трамп считает, что Россия больше не хочет, чтобы он был президентом США

Ранее он уже сообщал, что Россия хочет, чтобы президентом США и в дальнейшем оставался Дональд Трамп. Все потому, что позиция Трампа более близка Кремлю, чем позиция главного конкурента Джозефа Байдена, который в администрации Обамы помогал Украине в начале вторжения России.

Пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции, в частности через публикацию записей телефонных разговоров. Его цель – помешать на выборах бывшему вице-президенту Байдену,

– заявил Уильям Эванина.

Сам Андрей Деркач пытался избежать темы источника происхождения этих записей. Он объяснял, что публикует их исключительно для того, чтобы "показать внутреннюю коррупцию прежней власти в Украине".

Ранее в сентябре прошлого года уже был "украинский" скандал в США. Он касался якобы давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

Тогда в Штатах даже начали процедуру импичмента, но до завершения ее так и не довели. На этот раз в противовес Зеленскому и Трампу выступает другая пара политиков – Порошенко и Байден.

Что известно о "пленках Деркача"