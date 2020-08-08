В контрразведке США объяснили настоящую цель "пленок Деркача" – при чем здесь Россия
В контрразведке США объяснили, что настоящей целью "пленок Андрея Деркача" было влияние России на результаты американских выборов. Таким образом Украину уже второй раз за год используют для давления и влияния на внутренние дела Соединенных Штатов.
Украинский депутат Андрей Деркач действует в интересах России и пытается очернить конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена, рассказал председатель контрразведки США Уильям Эванина. Об этом пишет BBC.
К слову Трамп считает, что Россия больше не хочет, чтобы он был президентом США
Ранее он уже сообщал, что Россия хочет, чтобы президентом США и в дальнейшем оставался Дональд Трамп. Все потому, что позиция Трампа более близка Кремлю, чем позиция главного конкурента Джозефа Байдена, который в администрации Обамы помогал Украине в начале вторжения России.
Пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции, в частности через публикацию записей телефонных разговоров. Его цель – помешать на выборах бывшему вице-президенту Байдену,
– заявил Уильям Эванина.
Сам Андрей Деркач пытался избежать темы источника происхождения этих записей. Он объяснял, что публикует их исключительно для того, чтобы "показать внутреннюю коррупцию прежней власти в Украине".
Ранее в сентябре прошлого года уже был "украинский" скандал в США. Он касался якобы давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
Тогда в Штатах даже начали процедуру импичмента, но до завершения ее так и не довели. На этот раз в противовес Зеленскому и Трампу выступает другая пара политиков – Порошенко и Байден.
Что известно о "пленках Деркача"
- 19 мая этого года бывший регионал, а ныне внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко во время его пребывания на посту президента.
- По словам Деркача, речь идет о двух частях записей. Первая касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma – компании, в которой работал сын Байдена.
- Вторая часть записей якобы касается того, что Порошенко, несмотря на отсутствие коалиции в Раде, блокировал отставку правительства и назначение досрочных выборов в Верховную Раду. Также в аудиозаписях якобы говорится о влиянии Байдена на наблюдательные советы крупных госпредприятий.
- Далее были еще несколько частей таких "пленок". Часть из них касалась и дальше пары Порошенко – Байден, а дальше был и слив якобы разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным.