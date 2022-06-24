Комерційні структури цього олігарха займались незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Мова йде про незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях, де його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах.

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Водночас свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії Росії, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України. Зароблені "надприбутки" вони виводили в Росію через розгалужену мережу офшорних компаній.

Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави.

"Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром днр", – йдеться в повідомленні СБУ.

Олігарх з українським та російським паспортом

За даними "Економічної правди", мова йде про бенефіціара гірничодобувної групи компаній "Юнігран" Ігоря Наумця. Однак варто відзначити, що в нього є українське громадянство – у 2002 році він навіть балотувався до Верховної Ради як самовисуванець. Але не пройшов. При цьому, за даними різних ЗМІ, в нього є як український, так і російський паспорт. Саме через це, ймовірно, СБУ і називає його як російського олігарха.

Він є серед власників офшорної компанії Westgrinite Holdings Limited. Саме через неї здійснювало постачання щебеню до Росії.

Він же і серед засновників "Бахчисарайського консервного заводу", який після окупації Криму перереєструвався та продовжив працювати на півострові за окупаційними російськими законами.

Щодо його звязку з так званим "міністром днр", то мова йде про Сергія Наумця (скоріш за все – однофамілець). Він в окупантів на Донбасі відповідав за будівництво та ЖКГ. Вони є партнерами у все тій же компанії з Кіпру Westgrinite Holdings Limited. Саме через нього "Юнігран", ймовірно, здійснював постачання піску й щебеню на окуповані території.

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