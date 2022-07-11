Та це ще не всі нововведення. Хочуть також заборонити польоти над Мінськом, Брестом та півднем Мінської області.

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Заборона на польоти і виїзд за кордон

Серед тих, кому не можна буде виїжджати з країни, опинились особи:

виїзд яких суперечить інтересам національної безпеки білорусі

політичні особи, щодо яких розпочали адміністративний процес

силовики.

Також ввели обмеження польотів над мінськом, брестом та півднем мінської області з 11 липня. Ще частково ця заборона діє для Могилівської та Гомельської області.

Відомо, що такі обмеження триватимуть до 14 липня 2022 року. Воно не поширюється на авіацію білоруської армії, держприкордонкомітету та літаки, що виконують рейси до національного аеропорту "Мінськ", а також аеропорти гомеля та бресту.

Ця зона обмеження є додатковою до вже введеної на півдні білорусі, яка діятиме до 7 жовтня 2022 року.

Небезпека для України з Білорусі

Автор відомого телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько називав три можливі сценарії наступу білорусі. Адже маневри військ біля кордону змушують нас враховувати всі можливі варіанти й готуватися до найгіршого. За його словами, перший варіант – частину білоруських військових буквально знищать. Ще одна частина білоруської армії просто здасться в полон. Третій варіант – частина білоруських військ може обернути зброю до офіцерів, які відправили їх на війну проти України.

Також Мотолько звертав увагу на те, що недавно в областях, які межують із білоруссю, була довга повітряна тривога вночі. Коли до лукашенка повернувся командний центр А-50, стало зрозуміло, що як тільки цей літак підіймається у небо, то по Україні із території білорусі можуть бути удари.

Ще цікаві подробиці від Мотолька були про те, що добровольці із білорусі, які зараз є частиною ЗСУ неодноразово наголошували: опісля перемоги України повернуться додому, аби звільнити країну від режиму. За його словами, лукашенко справді цього дуже боїться, після таких заяв навіть нараду зібрав, де і проговорився.

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