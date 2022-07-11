Договорились о каких-то "совместных шагах" в вопросе ограничения на транзит через Литву в Калининградскую область. Об этом сообщают на официальном сайте кремля и в пресс-службе лукашенко, передает 24 канал.

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Напомним, что Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. в россии традиционно стали угрожать, затем начали учения в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".

Диктаторы говорили и об Украине

У лукашенко заявили, что говорили о ходе "специальной военной операции". Что именно обсуждали – не уточнили. В сообщении кремля об этом вообще не упоминается.

Также обсуждались поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта и вопросы обороны беларуси и россии. В частности, поднимали тему двустороннего сотрудничества и "укрепление российско-белорусских отношений".

Есть ли угроза из беларуси

В Генштабе предупреждали, что белорусская армия активизировалась – ведет разведку в приграничных областях. Кроме того, белорусы стягивают военную технику к границе. Поэтому в сети ходят слухи, что государство может непосредственно напасть на Украину.

лукашенко заявлял, мол, роль беларуси в "спецоперации" уже определена давно. Однако СМИ пишут, что он готовится к мятежу со стороны белорусских военных, потому что они открыто выступили против участия в войне с Украиной.

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